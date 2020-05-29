SÜPER LİG

Mustafa Yumlu 2 yıllık imzayı atıyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu ile prensipte anlaşma sağladı.

Haber Merkezi DHA
Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Mustafa Yumlu, Süper Lig'in en tecrübeli oyuncuları arasında yer alıyor.

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Mustafa Yumlu, Süper Lig'in en tecrübeli oyuncuları arasında yer alıyor.

Fotoğraf: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) / DHA

İç transferde mukaveleleri bitecek oyuncularıyla görüşmelere başlayan yeşil-siyahlı yönetimin ilk olarak Mustafa ile masaya oturduğu ifade edildi. Başkan Ali Çetin, yapılan görüşmede deneyimli oyuncuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Tecrübeli stoperin önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

  • Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu, 22 resmi maça çıkıp 3 gol attı.

Mustafa Yumlu: Kefenimle İdlib'e gitmeye hazırım
Mustafa Yumlu: Kefenimle İdlib'e gitmeye hazırım

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u konuk eden Denizlispor, mücadeleyi 2-0 kazandı. Mücadelede attığı gol sonrası asker selamı veren Mustafa Yumlu, karşılaşmanın ardından verdiği röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerimizi anan Mustafa Yumlu, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz!' Biz böyle bir milletiz. Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Bizi göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum" dedi.Mustafa Yumlu: &quot;Yemin olsun abdestliyim, İdlib&#39;e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum.&quot;@beINSPORTS_TR pic.twitter.com/ZhLgL1aQyX&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 1 Mart 2020

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