Mustafa Yumlu 2 yıllık imzayı atıyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu ile prensipte anlaşma sağladı.
Haber MerkeziDHA
İç transferde mukaveleleri bitecek oyuncularıyla görüşmelere başlayan yeşil-siyahlı yönetimin ilk olarak Mustafa ile masaya oturduğu ifade edildi. Başkan Ali Çetin, yapılan görüşmede deneyimli oyuncuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Tecrübeli stoperin önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu, 22 resmi maça çıkıp 3 gol attı.
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