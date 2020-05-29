Mustafa Yumlu 2 yıllık imzayı atıyor

İç transferde mukaveleleri bitecek oyuncularıyla görüşmelere başlayan yeşil-siyahlı yönetimin ilk olarak Mustafa ile masaya oturduğu ifade edildi. Başkan Ali Çetin, yapılan görüşmede deneyimli oyuncuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Tecrübeli stoperin önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu, 22 resmi maça çıkıp 3 gol attı.