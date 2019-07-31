Nabil Dirar taraftarlardan özür diledi

Avrupa’nın önemli hazırlık turnuvaları arasında gösterilen Audi Cup’ta Bayern Münih ile Allianz Arena’da karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 6-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın 70’inci dakikasında Ozan Tufan’ın pası ile buluşan Dirar, topu kontrol edemedi. Ceza sahası içinden topu dışarı çıkaran Dirar’a sarı lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Dirar tepkilere karşılık verirken, taraftarlar tezahüratlarını sürdürdü. Karşılaşmanın 73’üncü dakikasında yeniden topla buluşan Dirar’a ıslıklı tepkiler devam etti. Ayağındaki topu dışarı atan Dirar, oyundan çıkmak istedi. Ersun Yanal ve Volkan Ballı’nın müdahalesi ile oyun alanına dönen Dirar karşılaşmaya kaldığı yerden devam etti.