NBA'de Heat, Ömer'in "double double" yaptığı Wizards maçını kazandı

Lakers'ın süper yıldızı LeBron James saha kenarında maçı izleyen çifti salondan attırdı

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de Indiana Pacers ile Los Angeles Lakers kozlarını paylaştı. Staples Center'da oynanan mücadele müthiş bir mücadeleye sahne oldu.



Maçın normal süresi 112-112 biterken karşılaşmayı ilk uzatma sonunda Lakers, 116-124'lük skorla kazandı.



Bu sonuçla Lakers 10. galibiyetini alırken Pacers ise 12. yenilgisini yaşadı.



Öte yandan izleyiciler karşılaşmanın ilk uzatma devresinde ilginç bir ana tanıklık etti. Lakers'ın süper yıldızı LeBron James, bilinmeyen bir sebeple hakemin yanına gelerek saha kenarındaki çifti salondan attırdı. O ilginç anların videosu sosyal medyada 3 milyondan fazla izlendi.

