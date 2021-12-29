Spor NBAde Heat, Ömerin "double double" yaptığı Wizards maçını kazandı
NBA

NBA'de Heat, Ömer'in "double double" yaptığı Wizards maçını kazandı

NBA'de Ömer Faruk Yurtseven takımının Washington Wizards'ı 119-112 yendiği maçı 10 sayı, 14 ribauntla tamamladı ve double double yaptı. Seyircisi önünde çıktığı Wizards maçını kazanan Heat, arka arkaya 4. galibiyetini aldı.

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Haber Merkezi AA
NBAde Heat, Ömerin double double yaptığı Wizards maçını kazandı
Ömer Faruk Yurtseven double double yaptı

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de oynayan Ömer Faruk Yurtseven, takımı Miami Heat'in Washington Wizards'ı 119-112 yendiği maçı 10 sayı, 14 ribauntla tamamladı.

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Seyircisi önünde çıktığı Wizards maçını kazanan Heat, arka arkaya 4. galibiyetini aldı.

Heat'i galibiyete, 32 sayı, 6 ribaunt üreten Tyler Herro, 25 sayı, 15 asist, 8 ribauntla oynayan Jimmy Butler ve 26 sayı atan Duncan Robinson taşıdı. Sahaya ilk 5'te çıkan Ömer ise 10 sayı, 14 ribaunt, 3 top çalmayla "double double" yaptı.

Wizards'ta Spencer Dinwiddie 24 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, Kyle Kuzma 22 sayı, 7 ribaunt ve Davis Bertans 19 sayıyla mücadele etti.

Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 36 sayı, 11 ribaunt ve Tobias Harris'in 19 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik performansı sayesinde Toronto Raptors deplasmanından 114-109 galip ayrıldı. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz da 10 sayı, 3 ribauntluk katkıda bulundu.

Lakers 5 maç sonra kazandı

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Los Angeles Lakers, konuk olduğu Houston Rockets'ı 132-123 yendi.

5 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan Lakers'ta LeBron James 32 sayı, 11 ribaunt, 11 asist, Russell Westbrook da 24 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double"a imza attı. Carmelo Anthony 24 sayı, 9 ribaunt ve Malik Monk 25 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Rockets'ta Jalen Green 24, Kevin Porter ve Christian Wood 22'şer sayı kaydetti. Alperen Şengün ise oyuna sonradan dahil olduğu maçı 10 sayı, 2 ribauntla bitirdi.

Sonuçlar

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 110-127

Miami Heat-Washington Wizards: 119-112

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 109-114

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 123-132

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 108-104

Minnesota Timberwolves-New York Knicks: 88-96

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 86-89

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 117-111

Lakers'ın süper yıldızı LeBron James saha kenarında maçı izleyen çifti salondan attırdı
OYNAT 00:33
Lakers'ın süper yıldızı LeBron James saha kenarında maçı izleyen çifti salondan attırdı
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de Indiana Pacers ile Los Angeles Lakers kozlarını paylaştı. Staples Center'da oynanan mücadele müthiş bir mücadeleye sahne oldu.

Maçın normal süresi 112-112 biterken karşılaşmayı ilk uzatma sonunda Lakers, 116-124'lük skorla kazandı.

Bu sonuçla Lakers 10. galibiyetini alırken Pacers ise 12. yenilgisini yaşadı.

Öte yandan izleyiciler karşılaşmanın ilk uzatma devresinde ilginç bir ana tanıklık etti. Lakers'ın süper yıldızı LeBron James, bilinmeyen bir sebeple hakemin yanına gelerek saha kenarındaki çifti salondan attırdı. O ilginç anların videosu sosyal medyada 3 milyondan fazla izlendi.


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