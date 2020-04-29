SÜPER LİG

​Nenad Bjelica Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Nenad Bjelica Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de ilk hedef Nenad Bjelica. Hırvat teknik adamla görüşen sarı-lacivertliler, deneyimli hocaya sözlü teklif yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb ile 99 maçta 2,3 puan ortalaması yakaladı.

Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb ile 99 maçta 2,3 puan ortalaması yakaladı.

Ersun Yanal'dan sonra henüz herhangi bir isimler anlaşmayan Fenerbahçe'de listenin ilk sırasına 48 yaşındaki Nenad Bjelica'nın ismi yazıldı. Sarı-lacivertliler Hırvat teknik adama sözlü teklifte bulunurken, deneyimli hocanın olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Nenad Bjelica ile telefonda görüştü ve kendisine sözlü teklifte bulundu. 48 yaşındaki çalıştırıcı, sunulan şartları ve sarı-lacivertlilerin ekonomik profilini uygun bularak teklifi kabul etti. Ayrıca haberde, "Kulüpte yapılan toplantıların ardından durumun kısa vadede resmi bir sonuca bağlanması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

  • Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb ile iki kez ligde ipi göğüslerken, 1 de kupa şampiyonluğu kazandı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Erkan Zengin: Türkiye'deki sağlık sistemini b...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.