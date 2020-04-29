​Nenad Bjelica Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Ersun Yanal'dan sonra henüz herhangi bir isimler anlaşmayan Fenerbahçe'de listenin ilk sırasına 48 yaşındaki Nenad Bjelica'nın ismi yazıldı. Sarı-lacivertliler Hırvat teknik adama sözlü teklifte bulunurken, deneyimli hocanın olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Nenad Bjelica ile telefonda görüştü ve kendisine sözlü teklifte bulundu. 48 yaşındaki çalıştırıcı, sunulan şartları ve sarı-lacivertlilerin ekonomik profilini uygun bularak teklifi kabul etti. Ayrıca haberde, "Kulüpte yapılan toplantıların ardından durumun kısa vadede resmi bir sonuca bağlanması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb ile iki kez ligde ipi göğüslerken, 1 de kupa şampiyonluğu kazandı.