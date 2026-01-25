Nene, bu sezonki 4. golüne ulaştı

Yeni Şafak
23:1025/01/2026, Pazar
IHA
Yeni Şafak
Fenerbahçe’nin Malili oyuncusu Dorgeles Nene, Göztepe maçında attığı golle bu sezon 4. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerin tek golü Nene’den geldi. Mücadelenin 16. dakikasında Musaba’nın sol kanattan kale önüne yerden ortasında Nene, topu boş ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu sezon ilk golünü Gençlerbirliği’ne karşı atan 23 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçında ise 2 gol kaydetti. Nene, bugün attığı golle ligde 4. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Dorgeles Nene, 57. dakikada yerini Jhon Duran’a bıraktı.



#dorgeles nene
#fenerbahçe
#göztepe
#trendyol süper lig
#süper lig
#futbol
#gol
