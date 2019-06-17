Neustadter'den transfer itirafı: Beşiktaş'a gideceğim

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için ilginç bir transfer iddiası ortaya çıktı.

Üç sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Rus stoper Roman Neustadter'in, İstanbul'daki yakın çevresine, Abdullah Avcı'nın Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde kendisiyle çalışmak istediğini ve sezon sonu için anlaştıklarını söyleyerek, "Beni Başakşehir'e istiyordu, hatta kendisiyle her konuda anlaşmıştık. Şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu ve ben de büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim. Menajerim birkaç gün içinde Beşiktaş yönetimi ile görüşüp bu transferi olumlu veya olumsuz kesin sonuca bağlayacak. O yüzden henüz İstanbul'daki evimi bile boşaltmadım. Abdullah Avcı'nın benimle çalışmak istemesi gurur verici. Rusya'dan ve Almanya'dan gelen tüm teklifleri şu an için askıya aldım. Birkaç güne durumum belli olur" dediği bildirildi.