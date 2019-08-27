N'Koudou sakatlandı
SÜPER LİG

N'Koudou sakatlandı

Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Nkoudou, çift kale maç sırasında sol ayak bileğinden sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı.

Haber Merkezi IHA
Göztepe karşısında oyuna sonradan giren N'Koudou performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Göztepe karşısında oyuna sonradan giren N'Koudou performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson bireysel çalışmasına devam ederken, dünkü antrenmanda ayak parmağına darbe alan Caner Erkin idmana katılmadı.

Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Enzo Roco, daha sonra bireysel idman yaparken, transfer görüşmeleri için izin verilen Ricardo Quaresma da antrenmanda yoktu. Bologna’ya transfer olan Medel için yapılan vedalaşmanın ardından başlayan antrenmanda futbolcular düz koşu, ısınma hareketleri ve ardından istasyon çalışması yaptı. Daha sonra 3 takım halinde yarı sahada taktik idman gerçekleşti.

Ayrılığı Burak Yılmaz duyurdu
Ayrılığı Burak Yılmaz duyurdu

İtalyan ekibi Bologna’nın Beşiktaş'tan kadrosuna katmaya hazırlandığı Gary Medel, siyah-beyazlı takım arkadaşlarıyla vedalaştı.Şilili futbolcunun ayrılığını golcü oyuncu Burak Yılmaz duyurdu. Sosyal medya hesabından Medel'le fotoğrafını paylaşan Burak Yılmaz, "Her şey için teşekkürler arkadaşım. İyi şanslar" ifadelerini kullandı.Medel, 2017-2018 sezonunun başında Inter'den Beşiktaş'a 2.5 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayla 77 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

Nkoudou korkuttu

Beşiktaş’ın Tottenham’dan transfer ettiği Nkoudou, antrenmandaki istekli görüntüsüyle dikkat çekerken, bir pozisyon sonrasında sol ayak bileğinden sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında Fransız futbolcu tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı.

Joker Oğuzhan

Bireysel antrenmanını tamamladıktan sonra sahaya gelen Atiba Hutchinson da bir süre idmanı takip etti. 3 takım halinde yapılan çift kale maçta, teknik direktör Abdullah Avcı’nın Oğuzhan’ı joker olarak oynatması dikkatlerden kaçmadı. Beyaz takım, yeşil ve kırmızı takıma üstünlük kurarak antrenmanda galip gelen ekip oldu ve her antrenmanda olduğu gibi bu idmanda da basın mensuplarına galibiyet pozu verdi.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Kodou spikeri bile heyecanlandırdı
Beşiktaş'ın yeni transferi N'Kodou spikeri bile heyecanlandırdı

Beşiktaş'ın yeni transferi Georges-Kévin N'Koudou, Göztepe ile oynanan karşılaşmada ilk kez forma giydi. Topla buluştuğu dakikalarda etkili bir oyuncu olduğunu kanıtlayan 24 yaşındaki oyuncu bir pozisyon esnasında mücadeleyi anlatan spiker Ali Ferahbot'u da heyecanlandırdı.Oyuna girdikten kısa bir süre sonra topla buluşan N'Koudou, Gassama'nın sağından atıp solundan geçti.Mücadelenin anlatım koltuğunda oturan Ali Ferahbot, "N'Koudou rakibinin sağından atı, solundan geçti. Fırtına gibi" ifadesini kullandı.Beşiktaş, N'Koudou için Tottenham'a 4 milyon euro ödemiş ve transferi gerçekleştirmişti.

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