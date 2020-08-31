N'Sakala söz verdi: Beşiktaş şampiyon olursa ne yapacağını açıkladı

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlılarla 2021-2022 sezonu sonuna kadar kontrat imzalayan Demokratik Kongolu futbolcu N'Sakala, Beşiktaş dergisinin eylül ayı sayısına açıklamalarda bulundu.

"Yıllarca Türkiye'de büyük bir takımda oynamak için çaba sarf ettim"

Takıma çabuk uyum sağladığını belirten 30 yaşındaki sol bek, "Bunun için çok çalıştım. Yıllarca Türkiye'de büyük bir takımda oynamak için çaba sarf ettim. Şu an o yüzden çok mutluyum. Şimdi ise daha çok çalışıp takıma verebileceğim her şeyi vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

N'Sakala'dan Fenerbahçe itirafı: Erol Bulut beni çok istedi Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da başarılı 4 sezon geçiren Demokratik Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala'nın sözleşmesi sona erdi. Sezon boyu Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi birçok kulüpten teklif alan oyuncu, transfer tercihini siyah-beyazlı takımdan yana kullandı."Beşiktaş taraftarı muhteşem"Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme imzalayan N'Sakala, siyah-beyazlı takım taraftarını ve atmosferini çok beğendiğini söyledi. 30 yaşındaki futbolcu "Türkiye'de ilk zamanlarımda ilk Alanyaspor-Beşiktaş maçını izledim. O gün stadyumdaki taraftarların muhteşem olduğunu gördüm. Aklımda daha çok çalışıp bu tarz büyük takımlarda oynamak gibi bir fikir oluştu" dedi. "Sergen Yalçın ile memnuniyetle çalışırım"Alanyaspor'da bir önceki sezon Sergen Yalçın ile çalışan N'Sakala, başarılı teknik adamın kendisine çok şey kattığını ve daha da katacağını belirterek, "Onunla uzun süre çalıştım, bu nedenle şimdi benim için takıma katılıp, antrenmanlara başlamak daha kolay. Yetenekli bir oyuncu ve antrenör. Bana çok şey öğretti ve gelecek sezonda da bana daha çok şeyler öğretebileceğini düşünüyorum. Onunla memnuniyetle tekrar çalışacağım" diye konuştu. "Kupa alabilmemiz için çok çalışacağım"Alanyaspor ile bu sezon oldukça güzel sonuçlara imza attıklarını, Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde istedikleri sonucu alamasalar da bunun bir son olmadığını anlatan N'Sakala, bundan sonra Beşiktaş ile neler hedeflediğini anlatırken şunları kaydetti:"Öncellikle hedefim Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Kulüp için uzun zaman oldu. Hedefim aynı, Alanyaspor'daki gibi şampiyon olmak için oynayacağım, kupa finalinde maalesef kaybettik ama bence bu son fırsat değildi. Gelecek sezon da öyle bir kupayı elimde tutabilmek için daha da çok çalışacağım.""Welinton ve Cisse gelirse Beşiktaş'a büyük katkı sağlar"Fabrice N'Sakala'nın yanı sıra Alanyaspor'un golcü stoperlerinden Welinton de Souza ve gol silahı Papiss Cisse'nin de adı Beşiktaş ile anılıyor. İki arkadaşıyla bu konu hakkında pek konuşma fırsatı olmadığını söyleyen N'Sakala, gelmelerini çok istediğini ifade etti. Başarılı sol bek, "Gelirlerse benim için keyifli olur çünkü aramız çok iyi. Sahada ve dışarıda da aynı şekilde. Çok fazla bu konu ile ilgili konuşamadık çünkü sanırım herkesin tatile ihtiyacı vardı. Çok maç oldu, bir de salgın. Onlar için ailelerine gitmek ilk seçenekti. Ama geleceklerini umuyorum. Onları seviyorum. Beşiktaş Kulübü'ne büyük katkı sağlayabilecekler. Bakalım göreceğiz, bu benim kararım değil, umarım gelirler" dedi.Beşiktaş'ta forvet bilmecesi son buldu: Sergen Yalçın getiriyor"Erol hoca onunla Fenerbahçe'ye gitmemi istedi"Alanyaspor ile sözleşmesi biten teknik direktör Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gidişi hakkında da değerlendirmede bulunan tecrübeli sol bek, 45 yaşındaki çalıştırıcının başarılı olacağına inandığını söyledi. N'Sakala, "Tüm strese rağmen Alanyaspor ile çok iyi iş çıkardı. Ona karşı İstanbul'da oynamak için sabırsızlanıyorum. Hepimiz büyük bir oyunun olacağını biliyoruz. Arkadaş olmamıza rağmen orada rakip olarak çıkacağız. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum çünkü çok iyi bir antrenör. Daha önce konuştuğumuzda onunla gitmemi (Fenerbahçe'ye) istediğini söyledi ama ben kararımı verdim ve bu karardan memnunum" diye konuştu. "Kendimi diğer oyuncularla karşılaştırmamayı tercih ederim"Sahada sergilediği performans ve oyun tarzını anlatan N'Sakala, Beşiktaş'ta hücum gücü yüksek Caner Erkin'in ardından çizeceği grafik konusunda şunları söyledi:"Benim için savunma bir önceliktir. Çünkü ben bir defans oyuncusuyum. İkili mücadeleyi severim. Topu kazanıp ilerideki oyuncuya vermek; elbette mümkün olduğunca asist yapmaya çalışıyorum. Koşmak benim için sorun değil. Ama bu takıma bağlı. Alanyaspor, Beşiktaş gibi değil. Aynı şekilde oynayamazsın. Beşiktaş normal kulüplerden fazlasını kazanmak ister. Bu nedenle tarzı farklı. Aynı şey Anderlecht takımında da geçerliydi. Alanyaspor'dan daha üst bir seviyede oynuyordum. Bu yüzden kendimi diğer oyuncularla karşılaştırmamayı tercih ederim çünkü hepimiz farklıyız. Oysaki Beşiktaş'a kendi adımı duyurmak için gidiyorum. Orada 7 sene kalabilirsem, kalmak için elimden geleni yaparım. Sahada en güçlü noktam ikili mücadelemdir. Çünkü genelde kaybetmem. Bire bir, bire iki severim. Genelde ben kazanırım. Özellikle bunun için idman yapıyorum. Benim önceliğim bu. Çünkü beni geçemezlerse gol atamazlar. Ayrıca tabii ki asist yapmaya çalışıyorum, nadiren gol atmaya da çalışıyorum ama genelde uygun pozisyonda olmuyorum. Şimdi büyük takımda olunca stilimin o kısmını değiştirmek için çalışacağım. Büyük bir takım büyük bir hırs demek. Yeni hayat yeni tarz. Bu takım için elimden geleni yapacağım.""Sergen hoca neler yapabileceğimi bildiği için beni aldı"Alanyaspor ile Beşiktaş'ın oyun tarzları arasındaki farkın kendisine nasıl yansıyacağı yönündeki soru üzerine ise N'Sakala şöyle dedi:"Sanırım tarzım çok değişmez sadece takımın tarzı farklı. Saldırgan bir takımda oynamak farklıdır. Şimdiye kadar da çok koşardım ama şu an bunu daha çok kullanacaklar. Alanyaspor'da öyle oynamazdık. Belki 10 kez gittiğimde topu bir kez alırdım. Belki Beşiktaş'ta 9 kez alabilirim. Şartlar değişirse ben aynı tarzda oynayacağım. Tarzımı çok değiştireceğimi zannetmiyorum. Sergen hoca da beni biliyor. Neler yapabileceğimi neler yapamayacağımı biliyor. Belki hem saldırgan hem defansif oynayabildiğimi bildiği için beni takıma aldı."Galeri: Sergen Yalçın geleceğin takımını kuruyor: Listesinde iki isim var

"Şampiyonluk kutlamasında Türkçe bir şarkı çalmak isterim"

Beşiktaş'ta büyük hedeflerinin bulunduğuna dikkati çeken N'Sakala, "Şimdiden kazanılacak zaferlerin hayalini kuruyorum. Şampiyonluk kutlamasında statta Türkçe bir şarkı çalmak isterim. Beşiktaş'a özel bir şarkı" dedi.

"Savaşçıyım"

Kendisini "Savaşçı" olarak değerlendiren Fabrice N'Sakala, "Takım için oynuyorum. Maç günü, 'Kendimi takıma vermeliyim. Kendim için oynamıyorum. Arkadaşlarım için oynuyorum' derim. Biri hata yaparsa onu kapatmaya çalışırım ve koşmayı severim" şeklinde görüş belirtti.

Taraftara teşekkür

Vodafone Park'ta Beşiktaş taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlandığını da aktaran N'Sakala, "Daha transfer gerçekleşmeden, haber duyulmadan önce bana bir sürü çok güzel şey söylediler ve Beşiktaş'a gelmemi istediler. Bunun bir bütün olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar olmasaydı bu gerçekleşmezdi. Bu yüzden onlara teşekkürler" açıklamasını yaptı.