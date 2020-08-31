N'Sakala söz verdi: Beşiktaş şampiyon olursa ne yapacağını açıkladı
Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, "Yıllarca Türkiye'de büyük bir takımda oynamak için çaba sarf ettim. Şu an o yüzden çok mutluyum" dedi. Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı takımda şampiyonluk yaşaması durumunda statta gitarıyla Türkçe şarkı çalmayı istediğini söyledi.
Haber MerkeziAA
Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlılarla 2021-2022 sezonu sonuna kadar kontrat imzalayan Demokratik Kongolu futbolcu N'Sakala, Beşiktaş dergisinin eylül ayı sayısına açıklamalarda bulundu.
"Yıllarca Türkiye'de büyük bir takımda oynamak için çaba sarf ettim"
Takıma çabuk uyum sağladığını belirten 30 yaşındaki sol bek, "Bunun için çok çalıştım. Yıllarca Türkiye'de büyük bir takımda oynamak için çaba sarf ettim. Şu an o yüzden çok mutluyum. Şimdi ise daha çok çalışıp takıma verebileceğim her şeyi vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
"Şampiyonluk kutlamasında Türkçe bir şarkı çalmak isterim"
Beşiktaş'ta büyük hedeflerinin bulunduğuna dikkati çeken N'Sakala, "Şimdiden kazanılacak zaferlerin hayalini kuruyorum. Şampiyonluk kutlamasında statta Türkçe bir şarkı çalmak isterim. Beşiktaş'a özel bir şarkı" dedi.
"Savaşçıyım"
Kendisini "Savaşçı" olarak değerlendiren Fabrice N'Sakala, "Takım için oynuyorum. Maç günü, 'Kendimi takıma vermeliyim. Kendim için oynamıyorum. Arkadaşlarım için oynuyorum' derim. Biri hata yaparsa onu kapatmaya çalışırım ve koşmayı severim" şeklinde görüş belirtti.
Taraftara teşekkür
Vodafone Park'ta Beşiktaş taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlandığını da aktaran N'Sakala, "Daha transfer gerçekleşmeden, haber duyulmadan önce bana bir sürü çok güzel şey söylediler ve Beşiktaş'a gelmemi istediler. Bunun bir bütün olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar olmasaydı bu gerçekleşmezdi. Bu yüzden onlara teşekkürler" açıklamasını yaptı.
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