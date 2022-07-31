Spor Nuri Şahin "Galatasaraya karşı oynayacağımız oyunun hazırlığını yaptık"
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Nuri Şahin: "Galatasaray'a karşı oynayacağımız oyunun hazırlığını yaptık"

Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin, ligin ilk haftasında oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili, "Galatasaray'a karşı oynayacağımız oyunun hazırlığını yaptık. Her şey güzel geçti. Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşmaya da hazırız" dedi

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Haber Merkezi DHA
Nuri Şahin: Galatasaraya karşı oynayacağımız oyunun hazırlığını yaptık
Nuri Şahin

Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin, Almanya kampının sonunda karşılaştıkları ve 1-1 berabere kaldığı Borussia Dortmund maçı sonrası, açıklamalarda bulundu.

"Sezona hazırız"

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Nuri Şahin, "Skorlar çok iyi olmasa da çok iyi bir kamp dönemi yaşadık. Sezona hazır hale geldiğimizi düşünüyorum. Bizi burada destekleyen taraftarlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dortmund ile maçımız gayet güzel geçti" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray maçına hazırız"

Süper Lig'in ilk haftasında 7 Temmuz Pazar günü evinde oynayacakları Galatasaray maçını da değerlendiren Nuri Şahin, "Bu maçta Galatasaray'a karşı oynayacağımız oyunun hazırlığını yaptık. Her şey güzel geçti. Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşmaya da hazırız" şeklinde konuştu.

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