Nuri Şahin'den Trabzonspor yenilgisi sonrası tepki: 'Bir yere varamayız!'

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Başakşehir konuk ettiği Trabzonspor karşısında 90+11. dakikada yediği golle sahadan 4-3 mağlubiyetle ayrıldı.





Yenilginin ardından turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Nuri Şahin basın toplantısında soruları yanıtladı.





Nuri Şahin'in açıklamaları şu şekilde;

'Emeğimizin karşılığı bu değildi'

"Çok gururluyum, Trabzonspor gibi bir takıma karşı 90 dakika eksikle ancak böyle oynanabilir. Diğer taraftan çok üzgünüm, emeğimizin karşılığı bu değildi."





'Hakemlerimiz biraz sağduyulu olmalı'

"Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Ancak burada 200 çalışan var, herkes emek veriyor. Onların emeğine çok yazık oldu. İsim vermeden söyleyeceğim... Hakemlerimiz biraz sağduyulu olmalı! Bu kalitedeki hakem yönetimiyle bir yere varamayız."





'Başakşehir yeniden bir takım oluyor'

"Şunu söylemeyelim Başakşehir yeniden bir takım oluyor. Geliyoruz. Acı çekiyoruz ama takımımla gurur duyuyorum. Buradayız, ayaktayız. Hiçbir şey olmadı ve devam edeceğiz."























