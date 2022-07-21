Nurullah Aslan Ankaragücü'nde

1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, kaleci Nurullah Aslan'ı Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü'ne kiraladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nurullah Aslan'ın 1 yıllığına MKE Ankaragücü takımına kiralandığı aktarılarak, "Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, MKE Ankaragücü kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Nurullah Aslan, 2018-2019 sezonu devre arasında takıma katılmıştı.
25 yaşındaki file bekçisinin adı Süper Lig devleriyle de anılıyordu.