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Nurullah Aslan Ankaragücü'nde

Süper Lig'de büyük takımların listesinde yer alan Samsunsporlu Nurullah Aslan, Ankaragücü'ne transfer oldu.

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Haber Merkezi AA
Nurullah Aslan Ankaragücünde
Genç kaleci boyu 2.02

1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, kaleci Nurullah Aslan'ı Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü'ne kiraladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nurullah Aslan'ın 1 yıllığına MKE Ankaragücü takımına kiralandığı aktarılarak, "Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, MKE Ankaragücü kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Nurullah Aslan, 2018-2019 sezonu devre arasında takıma katılmıştı.

25 yaşındaki file bekçisinin adı Süper Lig devleriyle de anılıyordu.

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Nurullah Aslan (@1nurullahaslann)'in paylaştığı bir gönderi

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