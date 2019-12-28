Okan Buruk: Arda’nın yeni bir başlangıca ihtiyacı var

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 17. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 5-1’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa’nın çekinilen bir takım olduğunu söyleyen Buruk, “Maç öncesi maça geçen haftaki gibi başlarsak, erken gol bulursak işimizi daha kolaylaştırırız demiştim. Erken 2 gol bulduk. 10. dakikada 2-0 olması. 30’a kadar 4’ü bulduk. Daha sonra rakibi kalemize getirdik. İkinci yarı başında da rakibe bunları yaptırdık. Oyunun büyük bölümünde üstün oynadık. Rakibin de pozisyonları vardı. İyi takıma karşı oynadık. Rakip, beğendiğim ve çekindiğim bir takımdı. Böyle net bir galibiyet almak bizim için çok sevindirici” şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: 5-1 Süper Lig’in 17’inci haftasında Kasımpaşa’yı evinde ağırlayan Medipol Başakşehir, rakibini 5-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertli takımın golleri, 2 ve 28’inci dakikalarda Demba Ba, 6’ncı dakikada Crivelli, 26’ncı dakikada kendi kalesine Fernandes ve 63’üncü dakikada Elia'dan gelirken Kasımpaşa’nın tek golünü ise 66’ncı dakikada penaltıdan Quaresma kaydetti.Turuncu lacivertli takım ligin ilk yarısında 33 puan topladı. Kasımpaşa ise 15 puanla maç fazlasıyla 14'üncü sırada yer aldı.Mücadeleden dakikalar1’inci dakikada Caiçara’nın ortasında Demba Ba’nın dokunuşunda arka direkte Elia’nın etkili şutunu kaleci Fatih kornere çeldi.2’nci dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Kullanılan korner vuruşunda Clichy’nin şutunda kaleci Fatih’in topa müdahalesi sonrasında topu önünde bulan Demba Ba topu ağlara gönderdi: 1-0.6’ncı dakikada Medipol Başakşehir farkı 2’ye çıkardı. İrfan Can Kahveci’nin pasında hızlı gelişen Başakşehir atağında Visca’nın ceza sahasına gönderdiği topu Crivelli ağlarla buluşturdu: 2-0.26’ncı dakikada gelişen Başakşehir atağında Clichy’nin ceza sahasına yaptığı etkili ortayı uzaklaştırmak isteyen Fernandes topu kendi ağlarına gönderdi: 3-0.28’inci dakikada Başakşehir farkı 4’e çıkardı. Elia’nın sol kanattan ortasında Visca’nın şutu kaleci Fatih’ten dönerken Demba Ba topu ağlarla buluşturdu: 4-0.42’nci dakikada Kasımpaşa lehine verilen serbest vuruşta Quraresma’nın direk kaleye gönderdiği şutta kaleci Mert Günok topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir’in 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.57’nci dakikada Başakşehir’in sol kanattan geliştirdiği atakta Elia’nın yerden Visca’ya pasında Bosna Hersekli futbolcunun ağlara gönderdiği top VAR kararıyla pozisyonun ofsayt olması nedeniyle iptal edildi.63’üncü dakikada Başakşehir’in 5’inci golü geldi. Hızla gelişen kontra atakta Edin Visca sağ kanattan topu sürdükten sonra sol kanattan hücuma katılan Eljero Elia'ya pasında Hollandalı futbolcunun aşırtma bir vuruşu ağlarla buluştu:5-0.66’ncı dakikada Quaresma’nın penaltı vuruşu sonrası Kasımpaşa farkı 4’e indirdi: 5-1.74’üncü dakikada İlhan Depe’nin sağ kanattan ceza sahası içine çevirdiği pozisyonda Thiam’ın yaptığı vuruş kaleci Mert’i geçti ancak Koita yakın mesafeden meşin yuvarlağı auta attı.86’ncı dakikada Başakşehir’in kazandığı serbest vuruşta Visca’nın yerden şutu kalenin sağından auta çıktı.Mücadeleyi Medipol Başakşehir 5-1’lik skorla kazandı.#MaçSonucu Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti.⚽2' Demba Ba⚽6' Crivelli⚽27' Fernandes (K.K.)⚽28' Demba Ba⚽63' Elia⚽66' Quaresma (P) pic.twitter.com/fBRcnE5fxN— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 28, 2019



“Bütün çabamızı kupa kaldırma hedefiyle sürdüreceğiz”

Okan Buruk, ikinci yarı ilk yarıda gösterdikleri performanslarını sürdürmek istediklerinin altını çizerek, “Başakşehir lige iyi başlayan takımdı, belki sonunda kaybeden takımdı. Bu sene lige kötü başladık, inşallah sonunu iyi bitiririz demiştik. 15 haftalık bölüm bizi tabii ki tatmin etti. Daha yüksek puanları da yakalayabilirdik. Şu andaki hedefimizi aynı coşkuyu ikinci yarıdan itibaren de sürdürmek istiyoruz. Çok zorlu bir fikstür bizi bekliyor, lig maçları, Avrupa, Türkiye Kupası maçları bizi bekliyor. Bu zorlu fikstürün sonunda üç tarafta da hedefimiz en yukarıya çıkmak. Nereye gideriz bilemeyiz ama bütün çabamızı kupa kaldırmak üzerine sürdüreceğiz" diye konuştu.



“Devre arasında 1-2 takviye yapabiliriz”

Buruk, devre arası takıma yapacakları takviyeler hakkında gelen soruya ise şu yanıtı verdi:

“En büyük transfer aslında içeridekileri oynatabilmek. Son haftalara baktığımızda Demba ve Elia’yı iki transfer olarak kabul ediyorum. Belli bölümlerde kendi performanslarını daha yakalayamamış iki oyuncu bize performans sağladı. Bize katkı sağlayacak isim olursa bu anlamda düşünürüz. Yönetim ile oturup konuşacağız. İlk isteğim elimizdekileri kullanmak. Bizden ayrılmak isteyenler olabilir. Öyle olursa da yerlerini doldurmaya çalışacağız. Takviye yaparsak 1-2 tane yapabiliriz.”



“Arda için açılacak olan yeni sayfa daha iyi olabilir”

Deneyimli çalıştırıcı, ismi Galatasaray ile anılan oyuncusu Arda Turan ile ilgili sorulan soruya, “Arda ile ilgili hem başkanımız hem ben konuştum. Arda’nın yeni bir başlangıca ihtiyacı var. Arda bu anlamda kendini daha motive edecek kendine yeni hedefler koyabilecek durumda. Arda sezon başından beri çok çalıştı, formayı tekrar almak için hep iyisini yaptı. Bizde de zaman zaman yer aldı zaman zaman almadı. Onun olduğu bölgede çok oyuncu olduğu için, burada çok fazla oyuncu değişti. Elia, Gulbrandsen, Robinho oynadı. Bizde çok fazla oyuncu olduğu için belki ben de Arda’ya gereken şansı veremedim. Arda için açılacak yeni sayfa onun hedefleri doğrultusunda daha iyi olabilir. Burada en doğru kararı verecek olan yine Arda olacak" yanıtını verdi.