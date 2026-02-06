Okan Buruk'tan Avrupa kadrosunda ters köşe! Yıldız isim dahil edilmedi

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yeni transfer Nhaga'yı dahil etmedi.
Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Renato Nhaga, liste dışı kaldı. Taraftarlar ise bu tercihi eleştirdi. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'la karşılaşacak Galatasaray'ın, Devler Ligi kadrosu belli oldu.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sacha Boey, Yaser Asprilla ve Noa Lang kadroda yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımın devre arasında transfer ettiği Can Armando Güner ve Renato Nhaga ise UEFA'ya bildirilen listeye dahil edilmedi.
İŞTE GALATASARAY'IN AVRUPA KADROSU
