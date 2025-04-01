Okan Buruk'un Fenerbahçe karnesi pekiyi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan yarınki Fenerbahçe maçıyla birlikte sarıkırmızılıların başında sarı-lacivertli takıma karşı 8. kez mücadele edecek. Buruk, ezeli rakiplerine karşı geride kalan müsabakaların biri hükmen olmak üzere 4’ünü kazanırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.





F.BAHÇE İLE 20. KEZ

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray’ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk’un takımları geride kalan müsabakalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.





MOURINHO İLE 3. RANDEVU

Galatasaray’da 3. sezonunu geçiren Okan Buruk, sezon başında Fenerbahçe’nin başına geçen Jose Mourinho ile de 3. defa karşı karşıya gelecek. İkisi de Trendyol Süper Lig’de oynanan maçlarda Buruk’un ekibi, Kadıköy’deki mücadeleyi 3-1’lik skorla kazanırken, RAMS Park’taki derbi ise başladığı gibi 0-0 son erdi.



