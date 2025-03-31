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Fenerbahçe Galatasaray derbisi hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe Galatasaray derbisi hazırlıklarına devam etti

15:4631/03/2025, Pazartesi
AA
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Fenerbahçe'de kupa maçı hazırlıkları yapılan antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe'de kupa maçı hazırlıkları yapılan antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile 2 Nisan Çarşamba günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden antrenmanda futbolcular, ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.


İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.




#Ziraat Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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