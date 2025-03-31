Fenerbahçe Galatasaray derbisi hazırlıklarına devam etti

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden antrenmanda futbolcular, ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.