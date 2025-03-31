Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Abdülkerim Bardakcı (solda) ile Fenerbahçe oyuncusu Edin Dzeko (9) mücadele etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cihan Aydın yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin hakemi Cihan Aydın oldu.
TFF’den yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:
TFF’den yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:
1 Mart Salı
Konyaspor – İskenderunspor: Ozan Ergün
2 Mart Çarşamba
Trabzonspor – Bodrum FK: Zorbay Küçük
Fenerbahçe – Galatasaray: Cihan Aydın
Beşiktaş – Göztepe: Atilla Karaoğlan
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