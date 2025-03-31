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Kupadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Kupadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

12:1231/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Abdülkerim Bardakcı (solda) ile Fenerbahçe oyuncusu Edin Dzeko (9) mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Abdülkerim Bardakcı (solda) ile Fenerbahçe oyuncusu Edin Dzeko (9) mücadele etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cihan Aydın yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin hakemi Cihan Aydın oldu.


TFF’den yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:


1 Mart Salı

Konyaspor – İskenderunspor: Ozan Ergün


2 Mart Çarşamba

Trabzonspor – Bodrum FK: Zorbay Küçük


Fenerbahçe – Galatasaray: Cihan Aydın


Beşiktaş – Göztepe: Atilla Karaoğlan



#Ziraat Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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