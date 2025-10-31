Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Oklahoma City Thunder NBA'de 6'da 6 yaptı

Oklahoma City Thunder NBA'de 6'da 6 yaptı

10:4331/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Shai Gilgeous Alexander 31 sayı, 7 asistle oynadı.
Shai Gilgeous Alexander 31 sayı, 7 asistle oynadı.

NBA’de Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Washington Wizards’ı 127-108’lik skorla mağlup etti ve 6’da 6 yaptı.

NBA’de normal sezon heyecanı 4 karşılaşmayla devam etti. Son şampiyon Oklahoma City Thunder evinde karşılaştığı Washington Wizards’ı 127-108’lik skorla mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Ligde 6’da 6 yapan Oklahoma’da Shai Gilgeous Alexander 31 sayı, 7 asist, Ajay Mitchell ve Isaiah Joe da 20’şer sayıyla mücadele etti. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Washington’da ise C.J. McCollum 19 sayı, Bilal Coulibaly da 16 sayıyla takımının en skorerleri oldu.


NBA’de günün sonuçları şöyle:


Charlotte Hornets: 107 - Orlando Magic: 123

Milwaukee Bucks: 120 - Golden State Warriors: 110

Oklahoma City Thunder: 127 - Washington Wizards: 108

San Antonio Spurs: 107 - Miami Heat: 101

#NBA
#Oklahoma City Thunder
#Washington Wizards
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ'ye başka şehirden başvuru yapabilir mi? İkametgahı başka şehirde olan biri TOKİ 500 bin sosyal konuta nereden başvuracak?