Oklahoma City Thunder NBA'de 6'da 6 yaptı

NBA’de normal sezon heyecanı 4 karşılaşmayla devam etti. Son şampiyon Oklahoma City Thunder evinde karşılaştığı Washington Wizards’ı 127-108’lik skorla mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Ligde 6’da 6 yapan Oklahoma’da Shai Gilgeous Alexander 31 sayı, 7 asist, Ajay Mitchell ve Isaiah Joe da 20’şer sayıyla mücadele etti. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Washington’da ise C.J. McCollum 19 sayı, Bilal Coulibaly da 16 sayıyla takımının en skorerleri oldu.