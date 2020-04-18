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Olcay Şahan altın 11'ini seçti: En beğendiği futbolcuya kadrosunda yer vermedi

Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giyen Olcay Şahan, 'en iyi yerli ve yabancı futbolcular kim' sorusuna cevap verirken, beraber oynadığı futbolculardan kurulu 11'ini de açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Olcay Şahan, Denizlispor formasıyla çıktığı 25 maçt a1 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Olcay Şahan, Denizlispor formasıyla çıktığı 25 maçt a1 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Denizlispor'un 32 yaşındaki futbocusu Olcay Şahan, TRT SPOR’un sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor’un Arjantinli futbolcusu Sosa hakkında konuşan Şahan, "Sosa çok büyük bir futbolcu. Trabzon’a gelmeden önce onu günlerce aradım. İkna etmeye çalıştım. Gelmesi için ben ikna ettim diyebilirim. Gerçekten müthiş bir oyuncu ve kalitesini gösteriyor" şeklinde konuştu.

Olcay Şahan ve Jose Sosa
Olcay Şahan ve Jose Sosa

"İnsanlar hala bana her takımdan destek mesajları gönderiyor"

Denizlispor’da çok mutlu olduğunu belirten deneyimli futbolcu, "İyi de performans gösteriyoruz. Karantinaya girmeden önce son 3 hafta 7 puan almıştık ve performansımız da yükselişteydi. Denizli’de taraftar desteğimiz çok iyi ve onlar bizi desteklediği zaman çok başka oynuyoruz" açıklamasını yaptı.

Oynadığı her takımda güzel zamanlar geçirdiğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "İnsanlar hala bana her takımdan destek mesajları gönderiyor. Böyle bir intiba bıraktığım için de ayrıca mutluyum" diye konuştu.

"Talisca Çin’e gitmekle hata yaptı"

Beşiktaş’tan takım arkadaşı Brezilyalı futbolcu Talisca’nın oynadığı en iyi oyunculardan olduğunu ifade eden Olcay Şahan, "Antrenmanlarda topa Rivaldo gibi vuruyordu, zaten Rivaldo’ya benzetiyordu kendisini. Çin’e gitmekle bence hata yaptı, Avrupa’da kalsa kariyeri çok başka olabilirdi" açıklamasında bulundu.

"Menemen yapmayı hala çok seviyorum"

Karantina günlerinin nasıl geçtiğini de anlatan Şahan, "Evdeyiz, yemek de yapıyoruz. Menemen yapmayı hala çok seviyorum. Eskiden soğanlı yerdim ama şimdi soğan koymuyorum, yumurta kırıyorum. Bence o da herkese göre değişir" dedi.

Olcay Şahan daha sonra kısa kısa sorulan sorulara cevap verdi;

Defans futbolu mu? Hücum futbolu mu?

  • "En iyi defans, hücumdur."

Ronaldo mu, Messi mi?

  • "Ronaldo. Çok çalışıyor ve bu çalışma stilini seviyorum. Ama Olcay mı? Ronaldo mu? diye sorsan Olcay derdim."

En unutamadığın maç?

  • "Kesinlikle İnönü’de Gençlerbirliği’ne karşı oynadığımız, İnönü’nün son maçı."

En unutamadığın gol?

  • "Fenerbahçe’ye 90+3’te attığım gol."

Sosa mı, Talisca mı?

  • "Jose Sosa."

Oynadığın en iyi yabancı futbolcu?

  • "Sosa."

Oynadığın en iyi yerli futbolcu?

  • "Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür."

Beraber oynadığı futbolculardan kurulu en iyi 11'in?

  • Uğurcan Çakır
  • Joao Pereira
  • Mustafa Yumlu
  • Marcelo
  • Adriano
  • Atiba
  • Hamit Altıntop
  • Nuri Şahin
  • Yusuf Yazıcı
  • Arda Turan
  • Burak Yılmaz


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