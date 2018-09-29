SÜPER LİG

Olcay Şahan'ın antrenmandan gönderildiği iddia edildi

Olcay Şahan idmandan gönderildi

Trabzonspor'un dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında yedek kadroda oynatıldığı için morali bozulduğu ifade edilen Olcay Şahan'ın, teknik direktör Ünal Karaman tarafından maç kadrosundan çıkartıldığı kaydedildi.

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Olcay Şahan bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 6 lig maçında 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

Olcay Şahan bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 6 lig maçında 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

Fotoğraf: Tolga SAĞLAM / DHA

Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Olcay Şahan ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

61saat.com'da yer alan habere göre bordo-mavili takımın akşam saatlerinde düzenlenen antrenmanına katılıp teknik direktör Ünal Karaman tarafından yedek kadroda oynatılan Olcay Şahan'ın morali bozuldu.

  • Bu durumu fark eden Ünal Karaman'ın, Olcay Şahan'ı önce antrenmandan sonra da maç kadrosundan çıkarttığı ifade edildi.

Olcay Şahan'dan milli takım sözleri
Olcay Şahan'dan milli takım sözleri

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan, verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalar yaptı.Milli takım kariyerine dair konuşan 31 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili şunları ifade etti:Bundan sonra milli takımda yer alacağımı düşünmüyorum. Aslında milli takımı sonlandırdık diyebilirim. Yani bakacak olursak orada yaş ortalaması 22 olan bir grup var. Böyle bitsin istemezdim ama bitti diyebilirim. Bir sonraki milli araya 1 aylık bir süreç var. Bu arada bizim de 4 maçımız var. O maçlarda 5 gol atsam da gitmeyeceğimi bildiğim için milli takım kapısı kapandı diyebilirim.

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