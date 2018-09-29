Olcay Şahan idmandan gönderildi

Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Olcay Şahan ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

61saat.com'da yer alan habere göre bordo-mavili takımın akşam saatlerinde düzenlenen antrenmanına katılıp teknik direktör Ünal Karaman tarafından yedek kadroda oynatılan Olcay Şahan'ın morali bozuldu.

Bu durumu fark eden Ünal Karaman'ın, Olcay Şahan'ı önce antrenmandan sonra da maç kadrosundan çıkarttığı ifade edildi.