Olcay Şahan'ın antrenmandan gönderildiği iddia edildi
Olcay Şahan idmandan gönderildi
Trabzonspor'un dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında yedek kadroda oynatıldığı için morali bozulduğu ifade edilen Olcay Şahan'ın, teknik direktör Ünal Karaman tarafından maç kadrosundan çıkartıldığı kaydedildi.
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Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Olcay Şahan ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
61saat.com'da yer alan habere göre bordo-mavili takımın akşam saatlerinde düzenlenen antrenmanına katılıp teknik direktör Ünal Karaman tarafından yedek kadroda oynatılan Olcay Şahan'ın morali bozuldu.
Bu durumu fark eden Ünal Karaman'ın, Olcay Şahan'ı önce antrenmandan sonra da maç kadrosundan çıkarttığı ifade edildi.
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