Önder Karaveli Sivas galibiyetini değerlendirdi: "Toplar döndü ama biz direkten dönmedik"

Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, hazırlıkları yaparken, rakiplerini analiz ettiklerini ve çok belirgin tespitleri olduğunu belirtti.

Karşılaşmanın zor geçeceğini tahmin ettiklerini vurgulayan Karaveli, "Ligde kolay maç yok aslında, her maç her türlü sonuca açık. Ligin ikinci yarısında herkesin hedefleri var, herkesin zorladığı bir durum var." dedi.

Sivasspor'un hızlı hücum geçişleri yapan, kenarları kullanan, kenar ortalarda etkili olan, özellikle sol kenar ortalarında etkili olan bir takım olduğuna anlatan Karaveli, "Serbest vuruş ve kornerlerden attığı gol sayısı da bir hayli fazlaydı. Çok net söylüyorum yediğimiz birinci gol en net beklediğimiz, çok çalıştığımız, orta ve savunmayı çok çalıştık, beklediğimiz golü yedik. Ortayı yaptırmamamız gerekiyordu, ters tarafa gidince savunma yerinden oynadı. İçerdeki eşleşmede de sorun yaşadık." diye konuştu.

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Karaveli, Sivasspor'un bugün diğer maçlarına göre biraz daha sahada etkili işler yaptığını dile getirerek, "Oyunun ilk yarısında senaryo aslında bizim istediğimiz gibi oldu. Savunmasıyla orta sahasının arasında boşluklar verdiğini analiz etmiştik." ifadelerini kullandı.

İlk yarı bittiğinde özellikle kenar ortalarla ilgili uyarılar yaptıklarını belirten Karaveli, şunları kaydetti;

"Çünkü oradan sıkıntı yaşayacağımızı biliyorduk. Kolay fauller vermek istemedik. Çünkü faul ve korner atışları sıkıntı olabilirdi. 45 ile 65. dakikalar arası hemen hemen hücumda hiçbir şey yapamadık. Rakipten baskı yedik. Biraz daha topa sahip olabilirdik. Neredeyse hiç vuruş yapmadan 45. ile 65. dakikaları geçirdik. Orada bir oyuncu değişikliği bize çok iyi geldi. Güven girdikten sonra ön tarafta rakibe bir tehdit oluşturmak istedi. Güven ekstradan toplar taşıyarak takımımızı ön tarafa doğru taşıdı. Pozisyonlar bulmaya başladık. Bir penaltı golü ile 3-1 oldu. 3-1'den sonra bulduğumuz pozisyonlar da skoru korumaya çalışmadığımızın en büyük göstergesi. Normal akışta oyun dengeli giderken maçı biraz daha kolay bitirebileceğimizi düşünürken yediğimiz bir penaltı golü oldu."

Oyuncularının kazanmak adına çaba gösterdiğini vurgulayan Karaveli, "Oyuncularımızın son bölümde kazanmak adına gösterdiği çaba, birliktelik takım bütünlüğü bizi çok mutlu etti. Harika bir mücadele vardı sahada. Sakat oyuncularımızda fedakarca bugün sahadalardı. Bütün takımımı, beraber çalıştığımız bütün arkadaşlarımızı bu galibiyet için kutluyorum. Bizim adımıza ligde gitmek istediğimiz noktaya biraz daha yaklaşmak adına harika bir galibiyet oldu." diye konuştu.

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