Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Oney 52 spor evinde fırtına gibi esti: Gülyalı Turnasuyuspor karşısında net galibiyet 2-0

Oney 52 spor evinde fırtına gibi esti: Gülyalı Turnasuyuspor karşısında net galibiyet 2-0

08:1218/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Oney 52 Spor sahasında geçit vermedi.
Oney 52 Spor sahasında geçit vermedi.

Oney 52 Spor, Gülyalı Turnasuyuspor’u 2-0 mağlup etti. Oney 52 Spor, 2025–2026 İsa Çiçek Sezonu’na şampiyonluk hedefiyle başlamış ve ilk beş haftada üç galibiyet, bir mağlubiyet ve bir beraberlik elde etmişti. Dalgalı geçen bu periyodun ardından kendi sahasında oynanan mücadelede takım, taraftarının da desteğiyle adeta oyunu rakip ceza sahasına yıktı.

Ordu Süper Amatör Lig’in 5. haftasında Oney 52 Spor, Ünye’de oynanan maçta Gülyalı Turnasuyuspor’u ağırladı.

Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren baskıyı elden bırakmayan Oney 52 Spor, çok sayıda gol pozisyonu üretirken direkler ve rakip savunma önemli fırsatları engelledi. Yoğun baskı bir süre sonuçsuz kalsa da oyun üstünlüğü hiç kaybolmadı.

Gol perdesi, Ömer Keskin’in klas dokunuşuyla açıldı. Oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan ekip, ikinci golü ise Adnan Dönmez’in şık vuruşuyla buldu ve skor 2-0’a geldi. Mücadelenin kalan bölümünde oyun disiplininden kopmayan Oney 52 Spor, 90 dakika boyunca sahayı domine ederek haklı bir galibiyete imza attı.

Tribünlerin coşkulu desteğini arkasına alan takım, hem mücadelesi hem de oyun disipliniyle taraftarlarından tam not aldı.

Oney 52 Spor İlk 11

Abdullah Elkin, Atakan Koç, Emirhan Tecir, Emirhan Yaprak, Emre Şimşek, Mahmut Esat Köse, Metehan Altunok, Ömer Keskin, Samet Hasan Yıldıran, Yalın Çayır, Yunus Emre Erdem

Yedekler

Abdulrahman Kışla, Adnan Dönmez, Deniz Ekiz, Devran Çakmak, Enes Türk, Melih Arda Kömür, Metehan Altunok, Yağızhan Doğan, Zafer Kargoğlu

Teknik Heyet

Özcan Yurttaş, Soner Güleç

Yönetim

Adem Çiçek, Ahmet Yılmaz, Av. Gürsoy Akın, Davut Çiçek, Gökhan Gökmen, Mehmet Okuyan, Merve Gökmen, Musa Çiçek

#oney 52 spor
#Ordu
#Gülyalı Turnasuyuspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU İPTALİ E DEVLET EKRANI: TOKİ başvurusu iptal edilir mi, başvurumu düzenleyebilir miyim?