Oney 52 spor evinde fırtına gibi esti: Gülyalı Turnasuyuspor karşısında net galibiyet 2-0

Ordu Süper Amatör Lig’in 5. haftasında Oney 52 Spor, Ünye’de oynanan maçta Gülyalı Turnasuyuspor’u ağırladı.

Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren baskıyı elden bırakmayan Oney 52 Spor, çok sayıda gol pozisyonu üretirken direkler ve rakip savunma önemli fırsatları engelledi. Yoğun baskı bir süre sonuçsuz kalsa da oyun üstünlüğü hiç kaybolmadı.

Gol perdesi, Ömer Keskin’in klas dokunuşuyla açıldı. Oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan ekip, ikinci golü ise Adnan Dönmez’in şık vuruşuyla buldu ve skor 2-0’a geldi. Mücadelenin kalan bölümünde oyun disiplininden kopmayan Oney 52 Spor, 90 dakika boyunca sahayı domine ederek haklı bir galibiyete imza attı.

Tribünlerin coşkulu desteğini arkasına alan takım, hem mücadelesi hem de oyun disipliniyle taraftarlarından tam not aldı.

Oney 52 Spor İlk 11

Abdullah Elkin, Atakan Koç, Emirhan Tecir, Emirhan Yaprak, Emre Şimşek, Mahmut Esat Köse, Metehan Altunok, Ömer Keskin, Samet Hasan Yıldıran, Yalın Çayır, Yunus Emre Erdem

Yedekler

Abdulrahman Kışla, Adnan Dönmez, Deniz Ekiz, Devran Çakmak, Enes Türk, Melih Arda Kömür, Metehan Altunok, Yağızhan Doğan, Zafer Kargoğlu

Teknik Heyet

Özcan Yurttaş, Soner Güleç

Yönetim