Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında lider Galatasaray, sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0 önde götürdüğü mücadelede kritik bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 59. dakikasında sarı-lacivertli savunmacı Jayden Oosterwolde’nin, Yunus Akgün’e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. İşte eski hakemlerin yorumları...
Oosterwolde’nin Yunus Akgün’e yaptığı müdahale penaltı mı?
İşte eski hakemlerin yorumları;
Deniz Ateş Bitnel:
'Jaden ‘in Yunus’un sağ ayağına müdahalesi var , adım frekansı bozuluyor.! Penaltı doğru karar..!'
Serdar Akçer:
'Penaltı kararı doğru. Fenerbahçeli oyuncu topla oynamıyor ve zamanlama hatasıyla rakibi bozuyor.
Bariz gol şansı olduğunu düşünüyorum; defans yetişir diyen çıkabilir, ama ihlal olmasaydı, penaltı noktası hizasında bariz gol şansının kriterlerini karşılıyor.
Bu durumda ikinci sarıdan ihraç olmalıydı.'
