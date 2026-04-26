Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Oosterwolde’nin Yunus Akgün’e yaptığı müdahale penaltı mı?

21:34 26/04/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ediyor. Hakem Yasin Kol maçın 59. dakikasında Oosterwolde'nin Yunus Akgün'e yaptığı müdahale sonucu penaltı kararı verdi. Eski hakemler çok tartışılan bu penaltı pozisyonunu yorumladı. Peki, Oosterwolde’nin Yunus Akgün’e yaptığı müdahale penaltı mı? İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında lider Galatasaray, sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0 önde götürdüğü mücadelede kritik bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 59. dakikasında sarı-lacivertli savunmacı Jayden Oosterwolde’nin, Yunus Akgün’e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. İşte eski hakemlerin yorumları...

İşte eski hakemlerin yorumları;

Deniz Ateş Bitnel:
'Jaden ‘in Yunus’un sağ ayağına müdahalesi var , adım frekansı bozuluyor.! Penaltı doğru karar..!'
Serdar Akçer:
'Penaltı kararı doğru. Fenerbahçeli oyuncu topla oynamıyor ve zamanlama hatasıyla rakibi bozuyor.
Bariz gol şansı olduğunu düşünüyorum; defans yetişir diyen çıkabilir, ama ihlal olmasaydı, penaltı noktası hizasında bariz gol şansının kriterlerini karşılıyor.
Bu durumda ikinci sarıdan ihraç olmalıydı.'
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
