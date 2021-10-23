Ordu yeni stadına kavuşuyor: İlk maç bugün

Durugöl Mahallesi'nde 90 bin metrekare alan üzerine kurulan Yeni Ordu Stadı'nın yapımı tamamlandı.
Kapılarını açmaya hazırlanan 20 bin seyirci kapasiteli stadın koltukları, mor ve beyaz renklerden oluşturuldu.
Denize sadece 100 metre mesafede bulunan statta ilk maç, bugün Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasında oynanacak.
Öte yandan Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni stadımız bitti şükür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verdi.
Ordu’dan 3 takımımız 3. Lig’de mücadele ediyor.
Orduspor1967 Futbol İşletmeciliği SK,
52Orduspor SK,
Fatsa Belediyesi SK
Başarılar diliyorum.
Yeni Stadımız da bitti şükür.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan Sn. @kasapoglu Bakanımıza ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunarız.🇹🇷 pic.twitter.com/O6vUh4e6y1
Ordu’dan 3 takımımız 3. Lig’de mücadele ediyor.