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Ordu yeni stadına kavuşuyor: İlk maç bugün

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ordu'da yapımına 2017'de başlanan 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadı bugün kapılarını açıyor.

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Haber Merkezi AA
Ordu yeni stadına kavuşuyor: İlk maç bugün
Yeni stadyum denize 100 metre mesafede bulunuyor.

Durugöl Mahallesi'nde 90 bin metrekare alan üzerine kurulan Yeni Ordu Stadı'nın yapımı tamamlandı.

Kapılarını açmaya hazırlanan 20 bin seyirci kapasiteli stadın koltukları, mor ve beyaz renklerden oluşturuldu.

Denize sadece 100 metre mesafede bulunan statta ilk maç, bugün Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasında oynanacak.

Öte yandan Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni stadımız bitti şükür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verdi.

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