Osimhen kariyer zirvesinde

Galatasaray’ın Napoli’den bir yıllığına kiraladığı Victor Osimhen, tarihi bir sezon yaşıyor ve yaşatıyor. Sarı-kırmızılı takımı hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa koşturan Nijeryalı yıldız, kendi adına da kariyer rekoru kırdı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 35 maça çıkan Osimhen, 30 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 36 gol katkısı vermeyi başaran Osimhen, Napoli dönemini geride bıraktı. Başarılı futbolcu, 2022-23 sezonunda Napoli’yle çıktığı 39 maçta 31 gol ve 4 asistlik performansıyla 35 gole katkı sağlamıştı. Osimhen, ligde ve kupada kalan maçlarda 2 kez daha fileleri havalandırırsa gol sayısı bakımında da kariyer rekorunu kıracak.
YÖNETİM YOL ARIYOR
Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, kısa süre içerisinde gönüllere taht kuran Osimhen’in bonservisi için çalışmalarını sürdürüyor. 75 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan oyuncu için Galatasaray cephesi tüm şartları zorluyor. En ufak bir ihtimali dahi değerlendirmek isteyen yönetim, camianın önde gelen iş adamları ve sponsor olabilecek firmalarla görüşmelerde bulunuyor.