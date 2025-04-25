Osimhen kariyer zirvesinde

Galatasaray’ın Napoli’den bir yıllığına kiraladığı Victor Osimhen, tarihi bir sezon yaşıyor ve yaşatıyor. Sarı-kırmızılı takımı hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa koşturan Nijeryalı yıldız, kendi adına da kariyer rekoru kırdı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 35 maça çıkan Osimhen, 30 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 36 gol katkısı vermeyi başaran Osimhen, Napoli dönemini geride bıraktı. Başarılı futbolcu, 2022-23 sezonunda Napoli’yle çıktığı 39 maçta 31 gol ve 4 asistlik performansıyla 35 gole katkı sağlamıştı. Osimhen, ligde ve kupada kalan maçlarda 2 kez daha fileleri havalandırırsa gol sayısı bakımında da kariyer rekorunu kıracak.