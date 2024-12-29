Osimhen'in hayali kupa

Galatasaray’da sezonun geride kalan kısmına damga vuran isimlerden biri de Victor Osimhen oldu. Yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’den kiralanan Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı takımda rüya gibi bir performans sergiledi. Galatasaray formasıyla 15 maçta forma giyen Osimhen, 12 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Hemen hemen her maçta skor katkısı veren 25 yaşındaki oyuncu, Aslan’ın hücumdaki en büyük gücü oldu.





ŞAMPİYONLUKLAR İSTİYOR

Süper Lig’de adım adım şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde de namağlup ilerliyor. Victor Osimhen de kariyerinin ilk Avrupa kupasını sarı-kırmızılı takımla kazanmak istiyor. Devre arasında Osimhen’i satın almak için dünyanın dev kulüpleri sıraya girmeye başlarken, genç yıldız sezonu Galatasaray’da tamamlamayı planlıyor. Menajeriyle yaptığı görüşmede sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu dile getiren Osimhen, transfer için sezon sonunu işaret etti.





EN DEĞERLİ 5. SANTRFOR

Transfermarkt verilerine göre Victor Osimhen hala dünyanın en değerli 5. santrforu konumunda yer alıyor. Nijeryalı futbolcu, 75 milyon Euro’luk piyasa değeriyle listede Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lautaro Martinez ve Harry Kane’in ardından yer alıyor.



