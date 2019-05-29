Övünün dedi utandırdı

Ali Koç başkanlığında Fenerbahçe, bu sezon elde ettiği başarılarla değil kulüp tarihinin en kötü performansıyla tarihe geçti. Ali Koç, başkanlığa seçildikten sonra “Bayrakları çıkarın. Mutlu olmaya, gurur duymaya, övünmeye hazır olun” şeklinde konuşarak, camiaya vaatlerde bulunmuştu.

Ancak geçen sezon son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesi yaşayan Fenerbahçe taraftarı, bu sezonu “acaba küme düşer miyiz” sorularıyla geçirdi. Fenerbahçe tarihinde belki de ilk kez rakip tribünlerde “‘Fenerbahçe kümeye” tezahüratları yapıldı. Kabus gibi geçen sezonda, sarı-lacivertli renklere gönül veren çocuklar okullarda “Fenerbahçeliyim” demeye utanır hale geldi.

Ligin bitimine 2 hafta kala kümede kalmayı garantileyen futbol takımı, sezonu kupasız tamamladı. Avrupa’da 5 yıldır üst üste Dörtlü Final oynayan ve son 3 yıldır finale kalan Fenerbahçe, tarihi bir hezimetle bu kez dördüncü tamamladı. Kadın Voleybol Takımı şampiyon olamadı. Sarı-lacivertlileri teselli eden Erkek Voleybol Takımı ile Kadın Basketbol Takımı’nın şampiyonlukları oldu.

Sezon başında Fernandao, Giuliano, Josef, Neto ve Janssen gibi kaliteli oyuncular gönderildi, 11’i sezon başında 5’i devre arasında 16 oyuncu transfer edildi, ancak transferler büyük hayal kırıklığına neden oldu. Yönetimin yanlış teknik heyet tercihi ve kadro planlamasındaki yanlışların faturası ağır oldu. Fenerbahçe bu yanlışların faturasını kabus gibi bir sezon geçirerek ödedi.

Takım, Avrupa Şampiyonlar Ligi ön elemesinde elendi, Türkiye Kupası’nda TFF 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor’a iki maçta da gol atamadan elendi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde de diğer rakiplere göre nispeten daha zayıf Zenit’e elenerek, Nisan ayına gelmeden tüm kulvarlarda havlu attı ve sezonu da kupasız tamamladı. Yaşanan kabus gibi sezon nedeniyle camiada Ali Koç’a duyulan güven ciddi anlamda sarsıldı.

“2 ŞAMPİYONLUK GERİYE DÜŞMEDİK” DEDİ, İLK YILINDA FARK 3 OLDU

“Tarihimizde ilk kez rakibimizin 2 şampiyonluk gerisine düştük. Eskisi gibi dominant ve lider hale gelmemiz lazım” diyen Ali Koç, başkanlığının ilk yılında G.Saray şampiyonluğunu gördü ve ezeli rakibiyle aradaki şampiyonluk farkı 3’e çıktı. Göreve geldiği ilk günden itibaren sürekli borçtan bahseden ve eski yönetimi suçlayan Ali Koç yönetimi ilk yılında sportif başarısızlık, yanlış transferler ve teknik heyet tercihi nedeniyle büyük bir maddi zarar yaşadı. Ali Koç, kendi dönemindeki sportif başarısızlık nedeniyle kulübün maddi zararı konusunda hiçbir açıklama yapmadı. Forma satışları, kombine gelirleri, sponsor gelirleri, sermaye artışına rağmen kulübün borcu azalmadı, aksine daha da arttı.

YÖNETİM ZİNCİRLEME HATALAR YAPTI

Fenerbahçe yönetimi, kriz yönetiminde başarılı olamadı, yaşanan krizlerde doğru teşhisi koyarak doğru tedaviyi uygulayamadı. Görevde bulundukları kısa süre içinde Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu ve Erwin Koeman olmak üzere 2 çalıştırıcı ile yollar ayrıldı, son çare ve kurtarıcı olarak Teknik Direktör Ersun Yanal göreve getirildi, ancak o da çare olamadı ve Fenerbahçe sezonu “Küme düşer miyim?” korkusuyla geçirdi. Yönetimin, kötü geçen sezonda sürekli olarak futbolcuları suçlaması ve sezon içerisinde taraftarların hedefi haline getirmesi takımı olumsuz etkiledi. Futbolcular arasında yöneticilere duyulan güven azaldı.

Uzun yıllar görev yapan idari menajer Hasan Çetinkaya ile yollar ayrıldı. Bu koltuk, ilk kez bu görevi üstlenen ve tecrübesiz olan Onur Başar’a emanet edildi. Yeni idari menajer tesislerde yaşanan krizlerin çözümünde etkisiz kaldı, futbolcularla arasındaki güvensizlik ortamı takıma olumsuz yansıdı. Daha sonra Onur Başar görevden alındı ve daha önce 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe’yi şike yapmakla suçlayan Volkan Ballı göreve getirildi.

Sezona kötü bir başlangıç yapıldı, kötü gidişin faturası Aykut Kocaman’ın yardımcılarına ve 3 futbolcuya (Dirar, Aatif ve Volkan Demirel) kesildi. Ancak takım kötüye gitmeye devam etti. Ardından Teknik Direktör Phillip Cocu kamuoyuna ‘tüm sorumlu’ olarak ilan edilerek yollar ayrıldı. Yönetim bu süreçte Cocu’nun yardımcısı Koeman ile yola devam etti. Koeman da başarısız olunca taraftarın baskısıyla da Ersun Yanal göreve getirildi. Kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’dan yararlanma yolu tercih edilmedi. Devre arasında Alanyaspor’a gönderilen Ozan Tufan, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yeniden kendini buldu ve performansıyla Aytemiz Alanyaspor’a önemli katkı sağladı.

Volkan Demirel, Aatif ve Nabil Dirar sezon başında kötü futbola isyan ettikleri ve gördüklerini dile getirdikleri için kadro dışında kaldı. Kadro dışı kararları teknik heyetin bilgisi dışında yapıldı, takımın dengeleri tamamen bozuldu. Aatıf devre arasında Çaykur Rizespor’a gönderildi, Faslı oyuncu, gösterdiği performansla bu kararı alanları pişman etti. Dirar ile Volkan Demirel, teknik direktör Ersun Yanal’ın göreve gelmesiyle affedildi. Dirar daha sonra takımın vazgeçilmezi oldu. Tam yetkiyle sportif direktörlüğe getirilen Damien Comolli, futbolcularla sorun yaşadı ve takımla arasındaki ilişkiler her zaman sorunlu oldu. Fransız sportif direktörün yaptığı transferlerin tamamı fiyasko çıktı.