Spor Oyuncusu kırmızı kart gören Jorge Jesusun hareketi dikkat çekti
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Oyuncusu kırmızı kart gören Jorge Jesus'un hareketi dikkat çekti

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada Batshuayi, gördüğü ikinci sarı kartın ardından 47. dakikada oyundan atıldı. Belçikalı futbolcu kenara gelirken teknik direktörü Jorge Jesus'tan tepki gördü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oyuncusu kırmızı kart gören Jorge Jesusun hareketi dikkat çekti
Batshuayi - Jorge Jesus

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan mücadelede sarı-lacivertlilerin Belçikalı forveti Michy Batshuayi ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Müsabakanın 45 5. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kartla cezalandırılan Batshuayi, maçın ikinci yarısında 48. dakikada yine bir pozisyon esnasında yaptığı müdahaleyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Tüm bu yaşananların ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncusu Batshuayi’yi uyarırken, parmağını başına götürerek ‘Aklını kullan’ işareti yaptı.
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