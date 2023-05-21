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Spor

ÖZET | Antalyaspor-Başakşehir: 0-0

Süper Lig'in 35.haftasında Antalyaspor ile Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

20:58 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Antalyaspor-Başakşehir

Antalyaspor-Başakşehir

Süper Lig'in 35.haftasında Antalyaspor ile Başakşehir 0-0 berabere kaldı.


maç özeti

4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fredy sağ çaprazdan kaleyi yokladı, kaleci Muhammed’in çeldiği topu defans uzaklaştırdı.

12. dakikada sağ kanattan Ndao’nun yerden altı pas içerisinde ortasına hareketlenen Haji Wright ıskaladı. Arka alanda topla buluşan Sam Larsson’un gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed’den sekti. Topu tekrar önünde bulan Sam Larsson’un vuruşu bu sefer kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

18. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fernando Martins’in sert şutunda kaleci Muhammet meşin yuvarlağı kornere çeldi.





#Süper Lig
#Antalyaspor
#Başakşehir
13 dakika önce
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