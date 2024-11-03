Papara Park'ta dev randevu

Trendyol Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşması bugün Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. İki ezeli rakip, saatler 19.00'u gösterdiğinde Papara Park'ta sahaya çıkacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak.





Süper Lig'de şu ana kadar geride kalan 9 maçında topladığı 12 puan ile 9. sırada yer alan, en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor.









Kadroda değişiklik

Sahasında ezeli rakibi ile yapacağı mücadeleyi bir çıkış maçı olarak gören Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçi ile Serkan Asan, kadroda yer almayacak. Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in bugünkü derbide kadroda değişikliklere gitmesi bekleniyor. Bordo-mavili takımda ligde son olarak 19 Eylül'deki Kayserispor maçında sahada yer alan ve sakatlığını atlatan Sırp savunmacı Savic'in derbide stoperdeki yerini alması bekleniyor. Savic'in yanında stoper ikilisinde ise Denswil'in yer alacağı öğrenildi. Geçen hafta ligde deplasmanda oynanan Göztepe maçında stoperde yer alan Mendy ise asıl yeri olan ön liberoda olacak. Geçen hafta sahaya çıkan Lundstram ise bugün ilk 11'de yer almayacak. Orta alanda Bardhi yerine Ozan Tufan'ın, sol kanatta ise Draguş'un yerine Nwakaeme'nin ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.





Fred geri dönüyor





Fenerbahçe ise ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ve topladığı 20 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak ve zirveyle puan farkını 5'e indirmek istiyor.





Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder, bugünkü Trabzonspor derbisinin kadrosunda yer alamayacak. Fenerbahçe'nin Samsunspor ile deplasmanda oynadığı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Brezilyalı orta saha Fred, Bodrum FK ile oynanan karşılaşmada forma giyememişti. Brezilyalı orta saha, Trabzonspor deplasmanında sahadaki yerini alabilecek. Bu sezon ligde 6, Avrupa'da da 5 maçta sahaya çıkan Fred, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.





Muhtemel 11'ler





Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Ozan, Visca, Nwakaeme, Banza.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri.









🆚 Trabzonspor

🗓️ 3 Kasım Pazar

🕖 19.00

📍 Papara Park

📲 #TSvFB pic.twitter.com/PMkExifIdl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 2, 2024











