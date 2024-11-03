Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Papara Park'ta dev randevu

Papara Park'ta dev randevu

09:263/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Edin Visca ile İsmail Yüksek'in top kapma mücadelesi.
Edin Visca ile İsmail Yüksek'in top kapma mücadelesi.

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Taraftarı önündeki mücadeleyi çıkış maçı olarak gören bordo-mavililer, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilier de Galatasaray'ın BAY çektiği haftada zirveyle olan puan farkını azaltmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşması bugün Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. İki ezeli rakip, saatler 19.00'u gösterdiğinde Papara Park'ta sahaya çıkacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak.


Süper Lig'de şu ana kadar geride kalan 9 maçında topladığı 12 puan ile 9. sırada yer alan, en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor.



Kadroda değişiklik

Sahasında ezeli rakibi ile yapacağı mücadeleyi bir çıkış maçı olarak gören Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçi ile Serkan Asan, kadroda yer almayacak. Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in bugünkü derbide kadroda değişikliklere gitmesi bekleniyor. Bordo-mavili takımda ligde son olarak 19 Eylül'deki Kayserispor maçında sahada yer alan ve sakatlığını atlatan Sırp savunmacı Savic'in derbide stoperdeki yerini alması bekleniyor. Savic'in yanında stoper ikilisinde ise Denswil'in yer alacağı öğrenildi. Geçen hafta ligde deplasmanda oynanan Göztepe maçında stoperde yer alan Mendy ise asıl yeri olan ön liberoda olacak. Geçen hafta sahaya çıkan Lundstram ise bugün ilk 11'de yer almayacak. Orta alanda Bardhi yerine Ozan Tufan'ın, sol kanatta ise Draguş'un yerine Nwakaeme'nin ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.


Fred geri dönüyor

Fenerbahçe ise ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ve topladığı 20 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak ve zirveyle puan farkını 5'e indirmek istiyor.


Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder, bugünkü Trabzonspor derbisinin kadrosunda yer alamayacak. Fenerbahçe'nin Samsunspor ile deplasmanda oynadığı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Brezilyalı orta saha Fred, Bodrum FK ile oynanan karşılaşmada forma giyememişti. Brezilyalı orta saha, Trabzonspor deplasmanında sahadaki yerini alabilecek. Bu sezon ligde 6, Avrupa'da da 5 maçta sahaya çıkan Fred, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.


Muhtemel 11'ler

Trabzonspor:
Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Ozan, Visca, Nwakaeme, Banza.
Fenerbahçe:
Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri.





#Süper Lig
#Trabzonspor
#Fenerbahçe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ABD başkanlık seçimleri: Cumhuriyetçiler ve Demokratlar kim, neyi savunur?