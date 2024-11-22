Perinçek Galatasaray'a Çinli sponsor buldu

Galatasaray Futbol A Takımı, Pasifik Holding ile forma sırt sponsorluğu konusunda anlaşırken, sarıbaşkan Dursun Özbek, imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna akttığı Victor Osimhen sorusuna cevap veren başkan Dursun Özbek, “Osimhen bu sene bizim oyuncumuz. Harcama limitlerimiz belli olmalı, şu an yeni bir anlaşma için çok erken. Sezon sonuna kadar burada. Galatasaray ligdeki 5’inci yıldızın peşinde koşacaktır. En önemli hedeflerinden birisi budur” ifadelerini kullandı.





İCARDİ’Yİ MART’TA BEKLİYORUM

Icardi’nin son dönemde yaşadığı sakatlık ve evliliği ile problem yaşadığı soruya başkan Özbek, “Belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yapmış, kulüp için çok önemli bir oyuncu. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. İlk aşamada yanına gittim. Galatasaray’ın onun yuvası olduğunu, mart ayında da kendisini beklediğimi söyledim. O da sıcakkanlı bir insan. Çabuk dönmesini bekliyoruz sahalara” cevabını verdi.





GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Başkan Dursun Özbek, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in kendisini ziyaret ederek, Çinli firmalarla sponsorluk anlaşması önerisinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine şu açıklamalarda bulundu: “Galatasaray, Türk futbolunun önemli bir markası ve dünyada bilinirliği en yüksek spor kulüplerinden. Doğu Perinçek de iyi bir Galatasaraylı. Uzak Doğu sponsorluk anlaşmalarında kendisinin büyük bir destek verebileceğini söyledi. Çok önemli iki sponsorluk için kendisiyle görüştük. Görüşmelerimiz devam ediyor özellikle Çin ile ilgili. Sponsorlukla ilgili Çin’e gitmemiz de gündemde. Kısa süre içinde sonuçlandırmaya çalışıyorum. İnşallah sonuçlarını da hep beraber görürüz.”





Bankalar Birliği’nden yakında çıkacağız

Bankalar Birliği konusundaki son durum hakkında ise Dursun Özbek, “Galatasaray’ın Bankalar Birliği yapılandırmasından çıkma hedefini seçildiğimiz günden beri koymuştuk. Özellikle Florya ile ilgili sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Süreç biraz gecikti doğrudur ama sürecin sonuna geldik. Florya projesinin ihalesinin yapılmasıyla beraber Bankalar Birliğinden çıkmamız mümkün olacaktır. Kesin bir tarih vermemekle beraber çok kısa sürede bu yapılandırmadan çıkacağımızı söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.





Bir yapı varsa G.Saray’a karşıdır

Son dönemde konuşulan yapı ve yabancı VAR hakemi hakkında konuşan Dursun Özbek, “Türk futbolunda bir yapı varsa Galatasaray’ın karşısında bir yapı var. Yabancı hakem konusu geçmişte uygulandı. Dolayısıyla bu tamamen Türkiye Futbol Federasyonunun inisiyatifindeki bir husus. Federasyonun bu konu ile alacağı karara biz karşı çıkmayız, saygı duyarız” şeklinde görüş belirtti.





Büyük ayrıcalık

Galatasaray’da kiralık forma giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen, ülke basınında açıklamalarda bulundu. İstanbul'da büyük bir sevgiyle karşılandığını dile getiren yıldız futbolcu, “Açıkçası geldiğimde bunu beklemiyordum. Ama İstanbul'a geldiğimde havaalanında bu kadar çok insanı görmek muhteşemdi. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp ve aile olduklarını gösteriyor” diye konuştu. RAMS Park’ta muhteşem hissettiğini dile getiren Osimhen, “Sahaya çıktığımda adımı bağırarak tezahürat yapıyorlar. 50 bin kişinin adınızı haykırması benim için büyük bir ayrıcalık” sözleriyle konuşmasını noktaladı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta görev yapan Osimhen, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.





Borç 14.2 milyar TL

Galatasaray Spor Kulübü, güncel borç tutarının 14 milyar 238 milyon 942 bin 164 TL olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılılar, kulübün güncel borç tutarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada, 31 Ağustos 2024 itibarı ile borcun 14 Milyar 238 Milyon 942 Bin 164 TL olduğu duyuruldu. 1 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında ise 123 milyon TL kar edildiği belirtildi.



