PFDK'dan Bursaspor'a ceza!

Bursaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Cezaya neden olarak 25 Ekim 2025’te oynanan Bursaspor - Muş Spor karşılaşmasında yaşanan saha olayları gösterildi.





PFDK’dan çirkin tezahürat ve saha olayı kararı





PFDK kararında, Bursaspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kulübe ihtar cezası verildiği belirtildi. Ayrıca aynı maçta yaşanan saha olayları sebebiyle kulüp, 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırıldı.





Bursaspor’dan karara itiraz



