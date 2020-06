Pistte kolbastı: Trabzonspor taraftarı uykuyu kenara bırakıp havalimanına koştu

Süper Lig’de son 7 haftaya liderlik koltuğunda giren Trabzonspor’da, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe’yi saf dışı bırakarak adını finale yazdırmanın mutluluğu yaşanıyor. 23 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe’yi mağlup ederek bu sezon kupada finale yükselen ilk takım olan Trabzonspor’da hem lig hem de kupada kayıpsız ilerlemenin çifte sevinci yaşanıyor. Ligde 3-1 kazanılan Göztepe maçının ardından kupada da zafer elde eden bordo-mavililerde, Fenerbahçe maçının ardından futbolcular da zafer sevincini sosyal medya hesaplarından taraftarlarla paylaştı. Uğurcan Çakır, “Büyük bir mücadele örneği gösteren tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Taraftarımıza bu sevinci yaşattığımız için çok mutluyuz. Yanımızda olamasalar da desteklerini yürekten hissediyoruz. Şimdi sekizinci kuşatma için yeniden lige konsantre olacağız” ifadelerini kullandı.

KUPAYA 1 KALDI

Bordo-mavililerin genç stoperi Hüseyin Türkmen, “Takım olarak harika bir mücadele örneği gösterdik. Hedeflediğimiz finale güzel bir galibiyet ile uzandık ama hala gidecek yolumuz, kazanacak çok kupamız var. Daha çok çalışarak, ligde de kupada da zirveye ulaşmak istiyoruz. Destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkürler” dedi. Orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, “Finaldeyiz, kaldı 1. Bize her yer Trabzon” derken, genç yıldız Abdülkadir Ömür ise, “Çok şükür finaldeyiz, kaldı 1. Daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı. Filip Novak, “Türkiye kupasında önümüzde hala bir adım daha var ama çok mutluyuz. Tadını çıkaralım” açıklaması yaparken, Abdurrahim Dursun da “Büyük mücadele, güzel galibiyet. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Daha çok çalışacağız, yolumuz uzun. Kupalara doğru emin adımlarla devam” şeklinde konuştu.

Tahrikler sinir bozucuydu

Fenerbahçe-Trabzonspor maçına damga vuran olayın aktörlerinden Sörloth, Emre ile ilgili konuştu. Norveçli golcü yaptığı açıklamada, “Çok konuştu, bazı tahrikler oldu. Sinir bozucuydu. Ben de ona biraz sessiz olmasını söyledim. Türkiye’deki en büyük takımlardan biri Fenerbahçe’yi yenmek harika bir his. Orada kazanmak gerçekten mükemmel, büyülü bir his. Takım arkadaşlarım mükemmeldi, bana iyi servis yaptılar ve ben de iki gol attım. Taraftarlarımız kesinlikle mükemmel. Desteklerini sürekli hissediyoruz” ifadelerini kullandı. Sörloth’un babası Goran Sörloth ise “Banktaki oyuncu oradan emir veremez. Muhtemelen kulübün en çok nefret sebebi. Oğlum çok çalışıyor” dedi.

03.00’te coşkulu karşılama

Ziraat Türkiye Kupası’ıda Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor, önceki gece saat 03.00 sıralarında Trabzon’a döndü. İstanbul’dan dönen bordo-mavili takımı, Trabzon’da çok sayıda taraftar meşaleler ve marşlar eşliğinde karşıladı. Koronavirüs salgını nedeniyle geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılamada, taraftarlar takımlarını desteklerken, teknik heyet ve futbolcular, tüm taraftarlara teşekkür etti ve Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gitti. 23 yıl aradan sonra Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-1 yenen Trabzonspor’da oyuncular galibiyeti havaalanı pistinde kolbastı oynayarak kutladılar. Özellikle Abdülkadir Ömür’ün bayılma hareketi ise büyük beğeni topladı.

Karar CAS’dan dönecektir

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Trabzonspor için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinden (CAS) olumlu bir karar çıkacağına inandığını söyledi. Yardımcı yaptığı açıklamada, “Trabzonspor’a her türlü yardım ve desteği veriyoruz. Güçlü bir dosya hazırladılar. Hukuki bir süreç tabii ki bir takım eksiklikleri giderdiler, CAS’tan olumlu karar çıkacağına inanıyorum” dedi.