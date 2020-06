Bakan Kasapoğlu: UEFA'nın kararından memnunuz

UEFA, İstanbul’da oynanması planlanan 2020 Şampiyonlar Ligi final maçını Lizbon’a alırken, 2021 Şampiyonlar Ligi Finali’nin İstanbul’da oynanacağını duyurdu. Bu açıklamalar sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA'nın aldığı kararı değerlendirdi.

Konu hakkında ilk konuşan TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, "Finali seyircisiz oynama taraftarı değildik. UEFA'ya ilettik bu konuyu. Seyirci çok önemli. UEFA, diğer finalleri birer yıl öteleyerek, 2021'i İstanbul'a vermeyi başardı. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

UEFA kararını verdi: 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da UEFA Yönetim Kurulunun video konferans yoluyla yapılan ve iki gün sürecek toplantısının ilk gününde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ilişkin konular değerlendirildi. Toplantıda, İstanbul'un ev sahibi olduğu 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin tarihi, formatı ve lokasyonu hakkında nihai karar verildi. Yönetim kurulu toplantısının ardından düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çeyrek final, yarı final ve final maçlarının Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacağı açıklandı.8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.EURO 2020'nin kaderi belli olduSon 16 turu maçlarının yeri belli değil17 ve 18 Mart'ta oynanması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçlarının nerede yapılacağı henüz netlik kazanmadı. UEFA, 7-8 Ağustos'taki maçların Portekiz ya da ev sahibi takımların stadında oynanması ihtimali üzerinde çalışıyor. Manchester City-Real Madrid, Bayern Münih-Chelsea- Juventus-Olympique Lyon ve Barcelona-Napoli maçlarının ardından çeyrek final bileti alan son 4 takım belli olacak.Portekiz'deki son durumPortekiz hükümeti dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1522'ye çıktığını bildirdi. Son 24 saatte 300 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 37 bin 336'ya çıktığı kaydedildi. Portekiz'de son haftalarda yeni vakaların yüzde 90'ından fazlası, başkent Lizbon ve çevresinde çıkıyor.

"UEFA'ya teşekkür ederim"

UEFA'nın kararından memnun olduğunu ifade eden TFF Başkanı Nihat Özdemir, "UEFA'ya 2020 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp 2021 Şampiyonlar Ligi finalini bize verdiği için teşekkür ediyorum. 2005'te bu stadyumda rüya gibi bir finale ev sahipliği yaptık. 2021'de de, inşallah seyircili olarak ev sahipliği yapacağız. 2021 yılında 100 bin turistin geldiği, ölçülemeyecek değerde tanıtım oluşturacak 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili bir şekilde İstanbul'da oynanacak olması bizim için harika. Yatırımlarımızdan sonra bu güzel statta seyircisiz final oynatmaya gönlümüz el vermedi. Bu final için çok emek verdik, adeta yeniden yaptık. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Destekleriyle dünyanın alkışlayacağı bir finale 2021 yılında ev sahipliği yapacağız" ifadelerini kullandı.

EURO 2020'nin kaderi belli oldu UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin geleceğini açıkladı. İstanbul’da oynanması planlanan 2020 Şampiyonlar Ligi Finali, Portekiz’in Lizbon şehrinde oynanacak. 12-23 Ağustos tarihleri arasında Lizbon’nda gerçekleşecek olan 8’li finalle birlikte Devler Ligi’nin kazananı belli olacak.UEFA, İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali’ni ise 1 yıl erteledi. İstanbul, 2021 yılının Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacak.Avrupa Ligi maçları ise 10-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya’daki 4 statta oynanacak. Avrupa Ligi’nin kazananı, Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen’de oynanacak olan karşılaşmaların ardından belli olacak.2020 UEFA Süper Kupa Porto'dan alınarak Budapeşte'ye verildi. Mücadele 24 Eylül'de oynanacak.Gelecek sezonun planlanmasıUEFA, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maçlarının 20 Ekim'de başlayacağını açıkladı.UEFA, EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak 12 şehrin tekrar onaylandığını ve bu yaz için onaylanan maç takviminin de gelecek yıla taşınacağını bildirdi. EURO 2020, 2021 yılında 11 Haziran'da başlayacak ve 11 Temmuz'da bitecek.🏟️ Istanbul, originally appointed to stage the 2020 #UCLfinal, will now host the 2021 final. Venues for subsequent finals all agreed to host these a year later than originally planned.🇵🇹 2020 Lisbon🇹🇷 2021 Istanbul🇷🇺 2022 St-Petersburg🇩🇪 2023 Munich🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2024 London pic.twitter.com/mVWJ1jqO7u— UEFA (@UEFA) June 17, 2020

"Karardan memnunuz"

UEFA'nın kararından memnun olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İstanbulumuzun, tarihi ve kültürel mirasıyla bir şölene dönüşmesi amacıyla, seyircisiz oynatmak içimize sinmedi. Finali, en güzel şekliyle, ülkemizin şanına yakışacak haliyle düzenleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 18 yılda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor devrimi gerçekleştirdik. UEFA'nın aldığı karar bizleri son derece memnun etmiştir" dedi.