Bakan Kasapoğlu: UEFA'nın kararından memnunuz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA'nın aldığı karar sonrasında açıklamalarda bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
UEFA, İstanbul’da oynanması planlanan 2020 Şampiyonlar Ligi final maçını Lizbon’a alırken, 2021 Şampiyonlar Ligi Finali’nin İstanbul’da oynanacağını duyurdu. Bu açıklamalar sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA'nın aldığı kararı değerlendirdi.
Konu hakkında ilk konuşan TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, "Finali seyircisiz oynama taraftarı değildik. UEFA'ya ilettik bu konuyu. Seyirci çok önemli. UEFA, diğer finalleri birer yıl öteleyerek, 2021'i İstanbul'a vermeyi başardı. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
"UEFA'ya teşekkür ederim"
UEFA'nın kararından memnun olduğunu ifade eden TFF Başkanı Nihat Özdemir, "UEFA'ya 2020 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp 2021 Şampiyonlar Ligi finalini bize verdiği için teşekkür ediyorum. 2005'te bu stadyumda rüya gibi bir finale ev sahipliği yaptık. 2021'de de, inşallah seyircili olarak ev sahipliği yapacağız. 2021 yılında 100 bin turistin geldiği, ölçülemeyecek değerde tanıtım oluşturacak 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili bir şekilde İstanbul'da oynanacak olması bizim için harika. Yatırımlarımızdan sonra bu güzel statta seyircisiz final oynatmaya gönlümüz el vermedi. Bu final için çok emek verdik, adeta yeniden yaptık. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Destekleriyle dünyanın alkışlayacağı bir finale 2021 yılında ev sahipliği yapacağız" ifadelerini kullandı.
"Karardan memnunuz"
UEFA'nın kararından memnun olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İstanbulumuzun, tarihi ve kültürel mirasıyla bir şölene dönüşmesi amacıyla, seyircisiz oynatmak içimize sinmedi. Finali, en güzel şekliyle, ülkemizin şanına yakışacak haliyle düzenleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 18 yılda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor devrimi gerçekleştirdik. UEFA'nın aldığı karar bizleri son derece memnun etmiştir" dedi.
🏟️ Istanbul, originally appointed to stage the 2020 #UCLfinal, will now host the 2021 final.
Venues for subsequent finals all agreed to host these a year later than originally planned.
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