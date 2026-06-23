Portekiz - Özbekistan CANLI TRT 1 İZLE || Portekiz - Özbekistan maçı hangi kanalda, saat kaçta, frekans ayarı ne? İşte TRT canlı yayın bilgileri...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. K Grubu ikinci hafta mücadelesinde Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile Özbekistan kozlarını paylaşacak. İlk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile berabere kalan Portekiz, son 32 turu yolunda hata yapmak istemezken, turnuvadaki ilk Dünya Kupası deneyimini yaşayan Özbekistan ise sürpriz peşinde olacak.