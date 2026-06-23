Portekiz - Özbekistan CANLI TRT 1 İZLE || Portekiz - Özbekistan maçı hangi kanalda, saat kaçta, frekans ayarı ne? İşte TRT canlı yayın bilgileri...

2026 Dünya Kupası K Grubu 2. haftasında Portekiz ve Özbekistan karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Portekiz - Özbekistan maçının frekans ayarı ve bilgileri, şifresiz canlı izleme ekranı haberimizde.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. K Grubu ikinci hafta mücadelesinde Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile Özbekistan kozlarını paylaşacak. İlk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile berabere kalan Portekiz, son 32 turu yolunda hata yapmak istemezken, turnuvadaki ilk Dünya Kupası deneyimini yaşayan Özbekistan ise sürpriz peşinde olacak.
PORTEKİZ - ÖZBEKİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Portekiz - Özbekistan maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
PORTEKİZ - ÖZBEKİSTAN CANLI SKOR
PORTEKİZ - ÖZBEKİSTAN CANLI İZLE
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
Portekiz - Özbekistan maçını TRT 1 ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler için güncel Türksat 4A frekans bilgileri şu şekilde:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4