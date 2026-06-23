Dünya Kupası’ndan elenen milli takım için ‘sarsıcı’ detay: Kampta ne yaptıkları ortaya çıktı!

Öte yandan federasyonun, isterse kamp yerini farklı bir bölgeye taşıma hakkına sahip olduğu ancak Arizona'daki tesislerin modern yapısı ve FIFA tarafından tavsiye edilmesi nedeniyle bu seçeneğin kullanılmadığı öğrenildi. Daha farklı bir bölgeye geçilmesi halinde tesis kalitesi açısından bazı tavizler verilebileceği, ancak iklim şartlarının daha elverişli olabileceği ifade edildi.



