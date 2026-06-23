Dünya Kupası’ndan elenen milli takım için ‘sarsıcı’ detay: Kampta ne yaptıkları ortaya çıktı!

2026 FIFA Dünya Kupası’na grup aşamasında havlu atarak tüm ülkeyi yasa boğan A Milli Futbol Takımımızda, turnuva şokunun yankıları sürerken sarsıcı bir son dakika gelişmesi patlak verdi. Ay-Yıldızlı ekibin Amerika'daki başarısızlığının faturası teknik heyet ve futbolculara kesilirken, perde arkasından çıkan "Arizona kampı skandalı" futbol kamuoyunu ayağa kaldırdı. Federasyon yetkililerinin daha önce "FIFA bizi buraya mecbur bıraktı" diyerek savunduğu Arizona çölündeki kamp merkezinin aslında hiç de zorunlu olmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar.
2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı'nda başarısızlığın perde arkasına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. "FIFA mecbur etti" denilen Arizona kampının aslında zorunlu olmadığı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun dilerse kamp merkezini değiştirebileceği öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA'nın milli takımlara önerdiği en kapsamlı tesislerden biri olması nedeniyle Arizona'daki kamp merkezini tercih etti. Ancak kavurucu sıcaklar ve çöl iklimi, Ay-Yıldızlı futbolcuların turnuva sürecinde büyük sıkıntı yaşamasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre milli futbolcular, bölgenin iklim şartlarından dolayı kamp süresince oldukça zorlandı. Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle oyuncuların tesis dışına çıkmakta güçlük çektiği, yürüyüş gibi basit aktiviteleri bile gerçekleştiremediği ve bunun da takımın psikolojisini olumsuz etkilediği öne sürüldü.
Futbolcuların yaşadıkları sıkıntı nedeniyle zamanlarının büyük bölümünü odalarında geçirdiği belirtilirken, bazı oyuncuların vakit geçirmek amacıyla PlayStation aldığı ifade edildi. Dışarıda vakit geçirmenin neredeyse imkansız olduğu ortamda oyuncuların, boş zamanlarını dijital oyunlarla değerlendirmek zorunda kaldıkları aktarıldı.
Kamptaki monoton yaşamın, futbolcuların sosyal medyada daha fazla zaman geçirmesine yol açtığı da iddialar arasında yer aldı. Sürekli telefonlarıyla vakit geçiren oyuncuların, kamp ortamındaki tartışmalar ve eleştirilerden de yoğun şekilde etkilendiği, bunun takım içindeki atmosferi olumsuz etkilediği ileri sürüldü.
Öte yandan federasyonun, isterse kamp yerini farklı bir bölgeye taşıma hakkına sahip olduğu ancak Arizona'daki tesislerin modern yapısı ve FIFA tarafından tavsiye edilmesi nedeniyle bu seçeneğin kullanılmadığı öğrenildi. Daha farklı bir bölgeye geçilmesi halinde tesis kalitesi açısından bazı tavizler verilebileceği, ancak iklim şartlarının daha elverişli olabileceği ifade edildi.
Dünya Kupası'na erken veda eden A Milli Takım'da Arizona kampı tercihi, alınan sonuçların ardından en çok tartışılan konulardan biri haline gelirken, futbol kamuoyu Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararlarını sorgulamaya başladı. Özellikle oyuncuların fiziksel ve mental olarak olumsuz etkilendiği yönündeki iddialar, başarısızlığın nedenleri arasında gösteriliyor.