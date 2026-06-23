2026 FIFA Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçların sabaha karşı tamamlanmasının ardından, turnuvanın kaderini belirleyecek ilk büyük kırılma gerçekleşti. Futbolseverlerin nefeslerini kesen, zaman zaman fırtınalar ve yıldırımlar nedeniyle duran epik mücadelelerin ardından, son maçları beklemeden son 32 turu biletini cebine koyan ilk 6 şanslı ülke resmi olarak netleşti. Peki, 2026 Dünya Kupası’nda son 32’ye kalan ülkeler hangileri? İşte detaylar.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı sürerken, son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ilk ülkeler de netlik kazanmaya başladı. Oynanan karşılaşmaların ardından altı takım, grup maçlarının tamamlanmasını beklemeden bir üst tura adını yazdırmayı başardı.
Meksika Millî Futbol Takımı, ev sahibi avantajını da kullanarak gösterdiği başarılı performansla son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ekiplerden biri oldu. Bir diğer ev sahibi ülke olan Amerika Birleşik Devletleri Millî Futbol Takımı de aldığı sonuçlarla adını bir üst tura yazdırdı.
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya Millî Futbol Takımı, Arjantin Millî Futbol Takımı ve Fransa Millî Futbol Takımı da beklentileri boşa çıkarmayarak eleme aşamasına yükselmeyi başardı.
Turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden Norveç Millî Futbol Takımı ise başarılı performansıyla son 32 bileti alan ülkeler arasına girdi.
2026 Dünya Kupası’nda son 32’ye kalan ülkeler hangileri?
İşte 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ülkeler:
- Meksika
- ABD
- Almanya
- Arjantin
- Fransa
- Norveç