Meksika Millî Futbol Takımı, ev sahibi avantajını da kullanarak gösterdiği başarılı performansla son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ekiplerden biri oldu. Bir diğer ev sahibi ülke olan Amerika Birleşik Devletleri Millî Futbol Takımı de aldığı sonuçlarla adını bir üst tura yazdırdı.



