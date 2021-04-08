Porto sürpriz yapamadı: Chelsea yarı final kapısını araladı

Spor

Beşiktaş'tan Alanyaspor karşısında kritik galibiyet: Fark yeniden beşe çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti. Siyah beyazlıların gollerini Cenk Tosun, Ghezzal ve N'Kodou attı.