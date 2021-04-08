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Porto sürpriz yapamadı: Chelsea yarı final kapısını araladı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea, Porto'yu 2-0 mağlup ederek tur için avantaj sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Porto sürpriz yapamadı: Chelsea yarı final kapısını araladı
Chelseali futbolcuların Porto maçındaki gol sevinci.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, İngiltere temsilcisi Chelsea, Portekiz'in Porto takımına konuk oldu.

Londra ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 32. dakikada Mason Mount'un golüyle önde kapattı.

Porto, ikinci yarıda beraberlik için çabaladı ancak iyi savunma yapan rakibi karşısında gol bulamadı. Chelsea, 85. dakikada Ben Chilwell'in attığı golle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

  • İki takım arasındaki rövanş maçı, 13 Nisan Salı günü yine aynı statta oynanacak.

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