Premier Lig ekibinden açıklama: Vedat Muriqi'yi almamız imkansız

Premier Lig ekiplerinden Burnley Teknik Direktörü Sean Dyche, Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin transfer edilmesini istediği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

"Hayallerimin ötesinde"

Kosovalı futbolcunun maliyetinin çok yüksek olduğunu ifade eden İngiliz çalıştırıcı, "Muriqi'nin transferi kesinlikle mümkün değil. 20-25 milyon euro gibi rakamlar, benim hayallerimin ötesinde" dedi.

Avrupa kulüpleri peşinde

Sezon başında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, sarı-lacivertli formayla çıktığı 19 maçta 12 gol atarken 5 de asist kaydetti. Performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 25 yaşındaki futbolcunun adı, Avrupa'nın birçok kulübüyle anılmaya başladı.



