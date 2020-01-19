SÜPER LİG

Premier Lig ekibinden açıklama: Vedat Muriqi'yi almamız imkansız

Burnley'de teknik direktör Dyche, maliyeti nedeniyle Vedat Muriqi'nin transferinin imkansız olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Muriqi'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Vedat Muriqi'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fotoğraf: Kerem Kocalar / AA

Premier Lig ekiplerinden Burnley Teknik Direktörü Sean Dyche, Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin transfer edilmesini istediği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

"Hayallerimin ötesinde"

Kosovalı futbolcunun maliyetinin çok yüksek olduğunu ifade eden İngiliz çalıştırıcı, "Muriqi'nin transferi kesinlikle mümkün değil. 20-25 milyon euro gibi rakamlar, benim hayallerimin ötesinde" dedi.

Avrupa kulüpleri peşinde

Sezon başında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, sarı-lacivertli formayla çıktığı 19 maçta 12 gol atarken 5 de asist kaydetti. Performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 25 yaşındaki futbolcunun adı, Avrupa'nın birçok kulübüyle anılmaya başladı.


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