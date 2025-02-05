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Premier Lig'de VAR tartışması! 13 hata yapıldı

Premier Lig'de VAR tartışması! 13 hata yapıldı

10:585/02/2025, Çarşamba
AA
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Kasım 2018'de Premier Lig kulüpleri, testlerin tamamlanmasının ardından 2019/20 sezonunda VAR'ı oybirliğiyle uygulamaya karar verdi.
Kasım 2018'de Premier Lig kulüpleri, testlerin tamamlanmasının ardından 2019/20 sezonunda VAR'ı oybirliğiyle uygulamaya karar verdi.

İngiltere Premier Lig'de VAR tartışmaları sürüyor. 23 haftalık periyotta 13 Video Yardımcı Hakem (VAR) hatası yapıldığı duyuruldu.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Premier Lig'in Önemli Maç Olayları (KMI) paneli, VAR kararları hakkında sezonun 23 haftalık bölümünde 4 yanlış ve 9 kaçırılan VAR müdahalesi saptadı.


Geçen sezon aynı haftaya kadar 20 VAR hatası saptandığı ve bu sezon hatalarda bir düşüş yaşandığı belirtildi. Premier Lig'de bu sezon şimdiye kadar 239 lig maçında 70 VAR müdahalesi yapıldı. Yanlış VAR müdahalesi olarak gösterilen bir örnekte, geçen ekim ayında Erik ten Hag'ın Manchester United'ın başındaki son maçında West Ham United lehine VAR müdahalesiyle penaltı verilmesinin yanlış olduğu kaydedildi. West Ham United, 90+2. dakikada bulduğu penaltı golüyle söz konusu karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.





#Premier Lig
#VAR
#Futbol

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