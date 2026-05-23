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Premier Lig'de yılın futbolcusu belli oldu

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14:3023/05/2026, Cumartesi
G: 23/05/2026, Cumartesi
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Bruno Fernandes'in güncel piyasa değeri 40 milyon euro.
Bruno Fernandes'in güncel piyasa değeri 40 milyon euro.

Manchester United'ın 31 yaşındaki Portekizli futbolcusu Bruno Fernandes, İngiltere Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi.

Bruno Fernandes, İngiltere Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi.


Premier Lig'den yapılan açıklamada "Fernandes, ligde üçüncü sırayı ve UEFA Şampiyonlar Ligi biletini almayı garantileyen Manchester United'ın itici gücü oldu" ifadeleri kullanıldı.


Portekizli futbolcu, bu sezon forma giydiği 34 lig maçında 8 gol ve 20 asiste imza attı.







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