SÜPER LİG

Prosinecki: Ligde kalacağız

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 24. haftasında iç sahadaki Göztepe maçının ligde kalmaları açısından belirleyici bir karşılaşma olacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
Sarı-kırmızılı takım Prosinecki yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım Prosinecki yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligde hiçbir maçın kolay olmadığını belirten Prosinecki, Göztepe mücadelesinin de zor geçeceğini ifade etti.

"Artık seriye başlamak istiyoruz"

Geldikleri günden beri iyi bir takım kurmak için çaba harcadıklarının altını çizen Prosinecki, "Kayserispor'un şu an çok puanı yok. Buna rağmen taraflı tarafsız herkesin kabul edeceği bir gerçek var. Sahada savaşan ve iyiye giden bir takım var. Takım olarak oynamayı daha çok beceren bir Kayserispor var. Göztepe maçı ligde kalmamız açısından belirleyici bir karşılaşma. Artık seriye başlamak istiyoruz. Göztepe maçıyla içeride kazanıp, değişen atmosferi, iyiye giden durumu puana çevirip ligde kalacağımıza inanıyorum." diye konuştu.


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