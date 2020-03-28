SÜPER LİG

Prosinecki’nin koronavirüs test sonucu belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Robert Prosinecki’nin koronavirüs test sonucu negatif çıktı.

Haber Merkezi İHA
Hırvat çalıştırıcı yönetimindeki Kayserispor, Süper Lig'de son sırada yer alıyor.

Hırvat çalıştırıcı yönetimindeki Kayserispor, Süper Lig'de son sırada yer alıyor.

Fotoğraf: Tunahan Akgün / AA

Dünyaı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için testler yapılmaya devam ediliyor. Hafta içerisinde Hes Kablo Kayserispor takımında da testler gerçekleştirilmişti. Bu testlerin sonuçları gelmeye başladı.

Bir idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı sarı-kırmızılı kulüpte başkan Berna Gözbaşı, asbaşkan Mustafa Tokgöz, yöneticiler Onur Gözbaşı ve Süleyman Akın’dan sonra teknik direktör Robert Prosinecki’nin test sonucu negatif çıktı. Prosinecki’nin yardımcılığını yapan Gordon Cipric ve Dragan Spasic’in de test sonuçları temiz çıktı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Mourinho'dan koronavirüs yardımı
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.