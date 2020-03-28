Prosinecki’nin koronavirüs test sonucu belli oldu

Dünyaı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için testler yapılmaya devam ediliyor. Hafta içerisinde Hes Kablo Kayserispor takımında da testler gerçekleştirilmişti. Bu testlerin sonuçları gelmeye başladı.
Bir idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı sarı-kırmızılı kulüpte başkan Berna Gözbaşı, asbaşkan Mustafa Tokgöz, yöneticiler Onur Gözbaşı ve Süleyman Akın’dan sonra teknik direktör Robert Prosinecki’nin test sonucu negatif çıktı. Prosinecki’nin yardımcılığını yapan Gordon Cipric ve Dragan Spasic’in de test sonuçları temiz çıktı.
Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/JWIE2WIC52
Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/JWIE2WIC52— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) 27 Mart 2020
Yorum