PSG-Bayern (CANLI)

Fransız ekibi PSG, tarihinde ilk kez oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kuruyor. Ligue 1'de son 8 sezonun 7'sinde şampiyon olan ancak aynı başarıyı Avrupa'da yakalamayan PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bir ilki başarmayı hedefliyor. Paris ekibi, kupaya uzanması halinde "Devler Ligi"nde şampiyonluğa ulaşan 23. takım olacak.

Bayern 6. kez kupayı istiyor

Bayern Münih ise 2013'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarını kazanan Almanya temsilcisi, özellikle çeyrek finalde Barcelona'ya karşı aldığı 8-2'lik galibiyetle turnuvanın favorilerinden olduğunu kanıtladı. Bavyera ekibi, Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından kupayı en çok kazanan üçüncü takım olarak Liverpool'u yakalamayı amaçlıyor.

İlk 11'ler

PSG'nin 11'i: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Herrera, Marquinhos, Paredes, Neymar, Mbappé, Di María Bayern'in 11'i: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski.

Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve beINSPORTS Haber, beINSPORTS 1 ve beINSPORTS'un youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek