Quaresma 3 milyon dolar isteyince transferi yattı

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Toronto'nun devre arasında Quaresma'ya teklif yaptığı, Portekizli yıldızın istediği maaş nedeniyle ise transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

ESPN'nin haberine göre 35 yaşındaki futbolcu, Toronto'dan vergiler hariç yıllık 3 milyon dolar talep etti. MLS ekibinin vergilerle birlikte toplam maaşın 4,8 milyon doları bulması nedeniyle transferden vazgeçtiği ifade edildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arası transfer döneminde Quaresma'nın takımdan ayrılmasının yüzde 90 olduğunu ifade etmişti.

Portekizli futbolcu bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 26 resmi maçta 3 gol atarken 12 de asist yaptı.