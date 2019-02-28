SÜPER LİG

Quaresma 3 milyon dolar isteyince transferi yattı

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan ancak son anda takıma kalan Ricardo Quaresma'nın, maaş talebi nedeniyle MLS ekibi Toronto'ya transferinin suya düştüğü belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dönemlerde gördüğü gereksiz kartlar nedeniyle Quaresma'nın taraftarla da arası açılmaya başladı.

Son dönemlerde gördüğü gereksiz kartlar nedeniyle Quaresma'nın taraftarla da arası açılmaya başladı.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Toronto'nun devre arasında Quaresma'ya teklif yaptığı, Portekizli yıldızın istediği maaş nedeniyle ise transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

ESPN'nin haberine göre 35 yaşındaki futbolcu, Toronto'dan vergiler hariç yıllık 3 milyon dolar talep etti. MLS ekibinin vergilerle birlikte toplam maaşın 4,8 milyon doları bulması nedeniyle transferden vazgeçtiği ifade edildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arası transfer döneminde Quaresma'nın takımdan ayrılmasının yüzde 90 olduğunu ifade etmişti.

  • Portekizli futbolcu bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 26 resmi maçta 3 gol atarken 12 de asist yaptı.

Quaresma: 1,5 yıllık sözleşmem var
Quaresma: 1,5 yıllık sözleşmem var

Quaresma, deplasmanda 2-1 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hakkında çıkan transfer haberlerinin asılsız olduğunu ve sözleşmesinin sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağını ifade etti.Maçı değerlendiren ve iyi yolda olduklarını ifade eden Quaresma, "İyi yoldayız ve bugün kazanmak önemliydi. Önümüzdeki hafta derbi oynayacağız. 3 maç üst üste kazandık ve iyi bir hava yakaladık. Sıkı çalışarak bu havayı devam ettirmek istiyoruz" dedi."Sözleşmemin sonuna kadar kalacağım"Gazetecilerin devre arasında hakkında sıkça transfer olacağı yönünde haberler çıktığını, bununla ilgili ne düşündüğünü sorması üzerine Quaresma, yapılan haberlerin asılsız olduğunu ve şu an Beşiktaş'ta olduğunu belirtti.Beşiktaş taraftarına büyük saygısının olduğunu aktaran Ricardo Quaresma, şöyle konuştu;"Buradayım ve burada devam edeceğim. Birçok yorumcu ve gazeteci olsun, gazetelerde çıkan haberler olsun benimle ilgili çok şey yazıldı ve çizildi. Porto'ya, Çin'e, Suudi Arabistan'a gidiyor diye çok yazıldı, bunların hiçbiri doğruyu yansıtmıyor. Aynı zamanda benim tarafımdan bakıldığında gerçekten şahsıma saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Çünkü bir çok yorumcu, tam bilgi edinmeden kendi kafalarına göre bir şey söylüyor. Ben Beşiktaş taraftarına büyük saygı duyuyorum. Bu çerçevede eğer bir gün Beşiktaş'tan ayrılacak olursam, zaten birinci ağızdan çıkarım ve bütün Beşiktaş taraftarına açıklama yaparım. Sözleşmemin sonuna kadar kalacağım.""Fenerbahçe'ye karşı oynamayı seviyorum"Quaresma, haftaya Fenerbahçe ile derbi oynayacaklarını da hatırlatarak, "Derbileri seviyoruz. Ben de Fenerbahçe'ye karşı oynamayı seviyorum. Çıkacağız, mücadele edeceğiz ve kazanmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.Şenol Güneş: Milli Takımdan teklif gelirse değerlendiririm22. haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatya&#39;yı 2-1 mağlup etti pic.twitter.com/vks9g9jnIi&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Şubat 2019

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