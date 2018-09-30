Quaresma'sı yetti: 2-0

Süper Lig’de, geçen hafta Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalan Beşiktaş, evindeki karşılaşmada Kayserispor’u Vagner Love ve Quaresma ile geçti. Siyah-beyazlılarda henüz 1. dakikada sağda topla buluşan Quaresma’nın vuruşunda kaleci Lung kornere çeldi. 20’de rakibinden topu kapan Love, hemen sağ kanattaki Quaresma’ya oynadı. Portekizli’nin vuruşunu kaleci yumruklarıyla uzaklaştırdı. 29’da Varela’nın ceza sahasına girer girmez sert şutu, Vida’dan dönerek Mensah’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunu kaleci Karius kornere gönderdi. 34’te sağda Quaresma’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Love’ın vuruşunda top Lung’dan döndü. Dönen topu Brezilyalı yıldız ağlara gönderdi: 1-0. 37’de Ljajic’in pasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın, ceza sahasına girer girmez şutu üstten auta çıktı. 49’da Beşiktaş’ın sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Quaresma ortaladı, Gökhan Gönül’ün penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 53’te savunmadan gönderilen uzun topla Umut Bulut rakip ceza alanına hareketlendi, sağ çaprazdan şutu üstten auta gitti. 57’de Bilal’in içeri doldurduğu topu Chery indirdi, Atila’nın sol çaprazdan şutu direğin yanından çıktı. 72. dakikada Ljaic’in pasıyla ceza sahası sağ çaprasında topla buluşan Gökhan Gönül’ün şutu direkten dönerken top Quaresma’nın önünde kaldı. Portekizli, trivelayla ağları buldu: 2-0.

Sahanın yıldızı Medel’di

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Kendi sahamızda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Genel olarak kazanmayı hak eden takımdık. Rakip de kendi çapında hızlı hücumla etkili olmaya çalıştı. Moral ve güven olarak da önde olunca 2-0 kazandık. Rakibin önde iyi oyuncuları var ama güven kaybı oluncu zaman zaman düşebiliyorlar. Bizim için kazanmış olmak iyi oldu” dedi. Medel’den övgü dolu sözlerle bahseden deneyimli teknik adam, “Sakatlıklar nedeniyle eksiklerimiz olabilir ama sanaya eksik çıkmıyoruz. Elimizdeki oyuncuların sahada ne verdiği önemli. Medel, sahanın yıldızıydı. Bütün mesele koşmak, mücadele etmek, takım adına bir şeyler vermek. Sürekli gol yiyen bir takım olarak gol yememek de önemliydi” diye konuştu. Güneş, cümlelerini şöyle tamamladı: “Beşiktaş, ciddi ve adalet duygusu fazla olan bir aile takımı. Sevgiyi, saygıyı gösteren, doğruları fazla olan bir takımız. Kendi doğrularımızla, kendi oyunumuzla başarılı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Oynadıkça güven kazanıyorum

Beşiktaş’ta dün gece attığı usta işi golle takımına galibiyeti getiren isimlerden olan Ricardo Quaresma, karşılaşma sonrası samimi açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, “Yeni başladık sayılır. Sezon öncesi tam katılamadığım için eksiğim vardı. Fizik olarak daha iyi hissediyorum. Oynadıkça güven kazanıyor, daha iyi hissediyorum. Kazandığımız ve gol attığım için mutluyum” dedi. Oğluyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Quaresma, “İnşallah benden daha iyi olur ama henüz çok ufak. Okuması, derslerine çalışması lazım. O ne yapmak isterse istesin, babası olarak arkasındayım” ifadelerini kullandı.

Şans gelirse elimden geleni yaparım

Kayserispor maçında bu sezonki ilk golünü atan Vagner Love, “Hem gol attığım hem de 3 puanda payım olduğu için çok mutluyum. Yapabildiğim tek iş futbol. Her zaman kendimizi hazır tutmalıyız. Şans geldi, Allah da bana yardımcı oldu golde” dedi. Teknik direktörü Şenol Güneş’e de mesaj gönderen Love, “Sahada kalmak istiyorum. Tabii ki bu hocanın tercihi” diye konuştu.

Güven Yalçın taraftarla buluştu

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Güven Yalçın ilk kez resmi bir maçta Vodafone Park’a çıktı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan ile deplasmanda oynanan maçta 89. dakikada oyuna giren 19 yaşındaki forvet oyuncusu, Kayserispor maçında da 88. dakikada Quaresma’nın yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş, 1999 doğumlu Güven Yalçın’ı sezon başında Leverkusen’den bonservissiz olarak transfer etmişti.

Kartal, ligde ilk kez gol yemedi

Beşiktaş bu sezon ilk kez bir lig maçında gol yemedi. İlk 6 haftada kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı ekipte Alman kaleci Karius, dün rakip forvetlere izin vermedi. Akhisar, Erzurum, Malatya, Bursa ve F.Bahçe 1’er kez Beşiktaş ağlarını sarsarken, Antalyaspor ise 3 gol attı. Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Torshavn ile yaptığı iki maçta, 3. ön elemesinde Linz’le yaptığı ilk maçta ve play-off turunda Partizan ile yapılan rövanşta da gol yememişti.