Ragbide rakibimiz Ukrayna

Ragbi Takımımız
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenecek 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferans müsabakasında Türkiye, Ukrayna ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
A Milli Erkek Ragbi Takımı, Avrupa Konferansı'nda Ukrayna ile karşılaşacak.
Federasyonun açıklamasına göre müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Sahası'nda yapılacak.
Milli takımın Avrupa arenasındaki mücadelesi açısından büyük önem taşıyan karşılaşma, 27 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak.
#Türkiye Ragbi Federasyonu
#A Milli Erkek Ragbi Takımı
#Ukrayna