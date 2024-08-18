Başakşehir, Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında sahasında Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Piatek, 53. dakikada Figueiredo, 90. dakikada Deniz Türüç ve 90+5. dakikada Serdar Gürler attı.
Alanyaspor'un gollerini ise 26. dakikada Cordova ve 45+3. dakikada Balkovec (P)kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 4'e yükseltirken Alanyaspor 1 puanda kaldı.
Karşılaşmayı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sportif direktör Mario Branco tribünden takip etti.