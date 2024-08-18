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Spor

Başakşehir sahasında Alanyaspor'u dört golle mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Başakşehir sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Turuncu-lacivertliler sahadan 4-2 galip ayrıldı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Piatek, 53. dakikada Figueiredo, 90. dakikada Deniz Türüç ve 90+5. dakikada Serdar Gürler attı. Başakşehir - Alanyaspor maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21:16 - 18/08/2024 Sunday
Güncelleme: 21:17 - 18/08/2024 Sunday
Yeni Şafak
Başakşehir son dakikalarda üç puanı aldı.
Başakşehir son dakikalarda üç puanı aldı.

Başakşehir, Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında sahasında Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Piatek, 53. dakikada Figueiredo, 90. dakikada Deniz Türüç ve 90+5. dakikada Serdar Gürler attı.


Alanyaspor'un gollerini ise 26. dakikada Cordova ve 45+3. dakikada Balkovec (P)kaydetti.


Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 4'e yükseltirken Alanyaspor 1 puanda kaldı.


Karşılaşmayı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sportif direktör Mario Branco tribünden takip etti.


RAMS BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇ SONUCU


RAMS BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

RAMS Başakşehir - Alanyaspor maçının özetini izlemek için


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#RAMS Başakşehir
#Alanyaspor
#Trendyol Süper Lig
17 minutes ago
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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2 ve 4 yıllık bölümleri