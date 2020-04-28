Razvan Lucescu babası Mircea Lucescu ile beraber Fenerbahçe'ye geliyor

Ersun Yanal'dan sonra teknik direktörlük koltuğu için henüz kimseyle anlaşamayan Fenerbahçe'de her gün yeni bir isim listeye ekleniyor. Şu anda Arap ekibi El Hilal'ı çalıştıran Razvan Lucescu'da listeye dahil edilen isimler arasında.
Romanya basınında çıkan haberlere göre 51 yaşındaki teknik adam Türkiye'de çalışmaya sıcak bakıyor. El Hilal'dan ayrılması sonucunda doğacak olan 2 milyon dolarlık tazminat bedeli de Fenerbahçe tarafından karşılanacak.
Ayrıca haberde Razvan Lucescu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi durumunda babası Mircea Lucescu'nun da kulüpte danışmak olarak görev yapabileceği iddia edildi.
- Razvan Lucescu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturduğu ve babası Mircea Lucescu'nun da kulüpte görev aldığı çalışma modeli daha önce hem Galatasaray hem de Beşiktaş için anılmıştı.
Rumen basınına göre Beşiktaş'ın yeni sezondaki futbol aklı Mircea Lucescu ve oğlu Razvan Lucescu olacak. pic.twitter.com/O4QTBiN11V
Rumen basınına göre Beşiktaş'ın yeni sezondaki futbol aklı Mircea Lucescu ve oğlu Razvan Lucescu olacak. pic.twitter.com/O4QTBiN11V— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 13, 2019
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