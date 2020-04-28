Razvan Lucescu babası Mircea Lucescu ile beraber Fenerbahçe'ye geliyor

Ersun Yanal'dan sonra teknik direktörlük koltuğu için henüz kimseyle anlaşamayan Fenerbahçe'de her gün yeni bir isim listeye ekleniyor. Şu anda Arap ekibi El Hilal'ı çalıştıran Razvan Lucescu'da listeye dahil edilen isimler arasında.

Romanya basınında çıkan haberlere göre 51 yaşındaki teknik adam Türkiye'de çalışmaya sıcak bakıyor. El Hilal'dan ayrılması sonucunda doğacak olan 2 milyon dolarlık tazminat bedeli de Fenerbahçe tarafından karşılanacak.

Fenerbahçe’de Manuel Pellegrini sesleri Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Şili basını, sarı-lacivertlilerin takımın başına deneyimli teknik adam Manuel Pellegrini’yi getirmek istediğini yazdı.Şili’nin La Cuarta Gazetesi, Fenerbahçe’nin son olarak İngiliz ekibi West Ham United’ı çalıştıran 66 yaşındaki Teknik Direktör Manuel Pellegrini ile bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Fenerbahçe ile Pellegrini arasındaki telefon görüşmesinin 3 hafta önce yapıldığını ifade edilirken, sarı-lacivertlilerin Şilili teknik adamı detayları görüşmek için İstanbul’a davet ettiğini, şu anda sınırların kapalı olduğu için yüz yüze bir görüşme olmadığı belirtildi.Ayrıca sınırların açılmasıyla beraber Pellegrini’nin Türkiye’ye giderek bizzat Ali Koç ile görüşme yapacağı da kaydedildi.❌Fenerbahçe'nin istediği Fransız teknik adam Laurent Blanc, sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmedi. (🖇ESPN)https://t.co/dlovg1RXOU— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 12, 2020

Ayrıca haberde Razvan Lucescu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi durumunda babası Mircea Lucescu'nun da kulüpte danışmak olarak görev yapabileceği iddia edildi.

Razvan Lucescu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturduğu ve babası Mircea Lucescu'nun da kulüpte görev aldığı çalışma modeli daha önce hem Galatasaray hem de Beşiktaş için anılmıştı.