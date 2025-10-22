UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Juventus'u 1-0 mağlup etti. Milli oyuncularımız Arda Güler ile Kenan Yıldız 74 dakika süre aldı. Galibiyeti getiren golü 57. dakikada Jude Bellingham attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Juventus ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Madrid, 1-0 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı.
Milli oyuncularımız Arda Güler ile Kenan Yıldız mücadeleye ilk 11'de başladı ve 74 dakikada sahada kaldılar.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 57. dakikada Jude Bellingham kaydetti.
Bu sonucun ardından Madrid puanını 9'a yükseltti ve ilk 8 içerisinde yer aldı. İtalyan ekibi Juventus 2 puanla 25. sıraya geriledi.