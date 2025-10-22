Yeni Şafak
Real Madrid Bernabeu'da Juventus'u mağlup etti: Milli oyuncular 74 dakika süre aldı | ÖZET

23:5722/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Real Madrid - Juventus maçından Arda Güler ile Kenan Yıldız.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Juventus'u 1-0 mağlup etti. Milli oyuncularımız Arda Güler ile Kenan Yıldız 74 dakika süre aldı. Galibiyeti getiren golü 57. dakikada Jude Bellingham attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Juventus ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Madrid, 1-0 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı.


Milli oyuncularımız Arda Güler ile Kenan Yıldız mücadeleye ilk 11'de başladı ve 74 dakikada sahada kaldılar.


Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 57. dakikada Jude Bellingham kaydetti.


Bu sonucun ardından Madrid puanını 9'a yükseltti ve ilk 8 içerisinde yer aldı. İtalyan ekibi Juventus 2 puanla 25. sıraya geriledi.


REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇ ÖZETİ
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

