Real Madrid

Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında evinde Club Brugge ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19.45’te oynanacak karşılaşma tabii spor ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Milan ve Club Brugge tarihinde 7. kez karşılaşacak. Bu maçlarda Milan 3 galibiyet Club Brugge ise 2 galibiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Milan - Club Brugge maçı şifresiz mi hangi kanalda yayınlanıyor? İşte Milan - Club Brugge canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…