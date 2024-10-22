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Real Madrid - Borussia Dortmund Canlı İzle - Canlı Skor

Real Madrid - Borussia Dortmund Canlı İzle - Canlı Skor

15:0722/10/2024, Salı
G: 22/10/2024, Salı
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Real Madrid - Borussia Dortmund Canlı İzle - Canlı Skor
Real Madrid - Borussia Dortmund Canlı İzle - Canlı Skor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Real Madrid evinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Bu akşam saat 22.00’de oynanacak karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Real Madrid ile Dortmund arasındaki son Şampiyonlar Ligi maçı, geçen sezonun finalinde İspanyol ekibinin 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Dortmund bugüne kadar Real Madrid'e konuk olduğu yedi Şampiyonlar Ligi maçını da kazanamadı. Yoluna namağlup devam etmek isteyen Nuri Şahin zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki, Real Madrid - Borussia Dortmund maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte Real Madrid - Borussia Dortmund canlı izleme ekranı…

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Borussia Dortmund’u konuk edecek. Dortmund'a rakip olduğu yedi Şampiyonlar Ligi maçında sırasıyla birer galibiyet (4) ve mağlubiyet (3) alan Carlo Ancelotti, son karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup etti. Nuri Şahin zorlu sınavda Karim Adeyemi ve Sehrou Guirassy gibi yıldızlarıyla puan arayacak. Peki, Real Madrid - Borussia Dortmund maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanıyor? Real Madrid - Borussia Dortmund maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

REAL MADRİD - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Real Madrid - Borussia Dortmund maçı saat 22.00’de
tabii spor
ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD - BORUSSİA DORTMUND CANLI İZLE

Real Madrid - Borussia Dortmund maçını canlı izlemek için

REAL MADRİD - BORUSSİA DORTMUND CANLI SKOR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI





#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Real Madrid
#Borussia Dortmund

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